1-क्लिक इंस्टॉलेशन में AiToEarn डिप्लॉय करें।
एक-व्यक्ति कंपनियों, क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए ओपन-सोर्स AI कंटेंट मार्केटिंग एजेंट, जो 12+ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित कर सकता है।
AiToEarn के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AiToEarn के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AiToEarn एक ओपन-सोर्स एआई कंटेंट मार्केटिंग एजेंट है जो क्रिएटर्स, वन-पर्सन कंपनियों और ब्रांड्स को एक ही इंटरफ़ेस से Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest और LinkedIn पर कंटेंट बनाने, शेड्यूल करने और वितरित करने में मदद करता है।
अपने खुद के वीपीएस पर AiToEarn को सेल्फ-होस्ट करने से अकाउंट टोकन, जेनरेटेड मीडिया और पब्लिशिंग एनालिटिक्स आपके नियंत्रण में रहते हैं, सीट-आधारित SaaS शुल्क हट जाते हैं, और आपको हर प्लेटफॉर्म पर डेवलपर के रूप में रजिस्टर किए बिना अपने एआई प्रोवाइडर्स और OAuth के लिए रिले क्रेडेंशियल को इंटीग्रेट करने की सुविधा मिलती है।
AiToEarn की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग
एक साझा वर्कफ़्लो से Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X, और LinkedIn सहित 12+ नेटवर्क पर वीडियो, लेख और पोस्ट प्रकाशित करें।
AI कॉन्टेंट जनरेशन
बिल्ट-इन AI एजेंट कॉपी बनाता है, ड्राफ्ट का विस्तार करता है या उन्हें फिर से लिखता है, और इमेज और छोटे वीडियो बनाता है जो हर टारगेट प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किए गए हैं।
OAuth रिले के माध्यम से
हर समर्थित प्लेटफॉर्म को AiToEarn Relay सेवा के माध्यम से एक ही API कुंजी से कनेक्ट करें — किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अलग डेवलपर खातों की आवश्यकता नहीं है।
MCP और एजेंट तैयार
नेटिव एमसीपी प्रोटोकॉल सपोर्ट आपको क्लाउड, कर्सर और अन्य एजेंट रनटाइम से AiToEarn को उन्हीं API का उपयोग करके चलाने की सुविधा देता है जिनका वेब यूआई करता है।
स्वयं-होस्टेड स्टोरेज
इसमें एक एम्बेडेड S3-संगत ऑब्जेक्ट स्टोर, MongoDB रेप्लिका सेट, और Redis कैश शामिल है ताकि सभी मीडिया, अकाउंट और कतारें आपके VPS पर रहें।
आपको AiToEarn को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।