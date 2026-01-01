AiToEarn एक ओपन-सोर्स एआई कंटेंट मार्केटिंग एजेंट है जो क्रिएटर्स, वन-पर्सन कंपनियों और ब्रांड्स को एक ही इंटरफ़ेस से Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest और LinkedIn पर कंटेंट बनाने, शेड्यूल करने और वितरित करने में मदद करता है।

अपने खुद के वीपीएस पर AiToEarn को सेल्फ-होस्ट करने से अकाउंट टोकन, जेनरेटेड मीडिया और पब्लिशिंग एनालिटिक्स आपके नियंत्रण में रहते हैं, सीट-आधारित SaaS शुल्क हट जाते हैं, और आपको हर प्लेटफॉर्म पर डेवलपर के रूप में रजिस्टर किए बिना अपने एआई प्रोवाइडर्स और OAuth के लिए रिले क्रेडेंशियल को इंटीग्रेट करने की सुविधा मिलती है।