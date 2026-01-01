צור ללא הגבלות עם דומיין .studio

173.99/שנה48.99שנה ראשונה
חסכו 72%
לשנה הראשונה
.studio

אודות דומיין .studio

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .studio

מהו דומיין .studio?

הדומיין .studio הוא דומיין כללי (TLD) המשמש לעתים קרובות אנשי מקצוע יצירתיים, סוכנויות וסטודיואים. הוא גמיש ונייטרלי מבחינת מיקום, ומתאים לתיקי עבודות, בתי הפקה ומותגי עיצוב.

למי מיועד דומיין .studio?

דומיין .studio מתאים לסוכנויות עיצוב, סטודיואים לאמנות, צלמים ופרילנסרים יצירתיים המציגים תיקי עבודות או שירותים. הוא אידיאלי להדגשת עבודות חזותיות ולחיזוק זהות יצירתית מקצועית.

למה לבחור דומיין .studio?

דומיין .studio מאותת בבירור על מרחב יצירתי או ממוקד הפקה, ועוזר למבקרים להבין את השירותים שלכם במבט חטוף. הוא תומך במיתוג עקבי באתר האינטרנט, בדוא"ל ובשיווק שלכם ככל שהעסק שלכם מתפתח.

מידע על הדומיין עבור .studio

סיווג דומיין
.studio
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
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הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
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טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין studio

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs ⁦48.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦173.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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