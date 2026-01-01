צור ללא הגבלות עם דומיין .studio
173.99₪/שנה48.99₪שנה ראשונהלשנה הראשונה
חסכו 72%
אודות דומיין .studio
סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .studio
מהו דומיין .studio?
הדומיין .studio הוא דומיין כללי (TLD) המשמש לעתים קרובות אנשי מקצוע יצירתיים, סוכנויות וסטודיואים. הוא גמיש ונייטרלי מבחינת מיקום, ומתאים לתיקי עבודות, בתי הפקה ומותגי עיצוב.
למי מיועד דומיין .studio?
דומיין .studio מתאים לסוכנויות עיצוב, סטודיואים לאמנות, צלמים ופרילנסרים יצירתיים המציגים תיקי עבודות או שירותים. הוא אידיאלי להדגשת עבודות חזותיות ולחיזוק זהות יצירתית מקצועית.
למה לבחור דומיין .studio?
דומיין .studio מאותת בבירור על מרחב יצירתי או ממוקד הפקה, ועוזר למבקרים להבין את השירותים שלכם במבט חטוף. הוא תומך במיתוג עקבי באתר האינטרנט, בדוא"ל ובשיווק שלכם ככל שהעסק שלכם מתפתח.
מידע על הדומיין עבור .studio
סיווג דומיין
.studio
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
DNSSEC
עמלת ICANN
0.69₪
למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?
אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
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טיפים
איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר
1. כללו את שם המותג שלכם
השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
2. תדאגו שזה יהיה קצר
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
3. פחות זה יותר
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
4. חשבו על הקהל שלכם
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
5. פעלו מהר
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שאלות נפוצות אודות דומיין studio
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 48.99₪ for the first year. After that, the renewal fee is 173.99₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.