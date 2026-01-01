ראשית, פתחו את הסיפור עם דומיין .news
140.99₪/שנה40.99₪שנה ראשונהלשנה הראשונה
חסכו 71%
אודות דומיין .news
סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .news
מהו דומיין .news?
הדומיין .news הוא דומיין כללי ברמה עליונה שנוצר עבור אתרי חדשות, מדיה ועיתונות. אין לו מגבלות זכאות ספציפיות והוא נמצא בשימוש נרחב לתוכן עדכני וממוקד מידע.
למי מיועד דומיין .news?
דומיין .news מתאים למו"לים, כלי תקשורת, בלוגרים וארגונים שמשתפים עדכונים בזמן אמת. הוא עוזר להדגיש תוכן חדשותי, לבנות סמכות ולעדכן את הקהל בנושאים כלליים או נישתיים.
למה לבחור דומיין .news?
דומיין .news מבהיר את המיקוד שלכם במבט חטוף, ועוזר למבקרים לזהות במהירות מידע ועדכונים. הוא תומך במיתוג עקבי באתר האינטרנט, בדוא"ל ובשיווק שלכם ככל שהיצע התוכן שלכם גדל.
מידע על הדומיין עבור .news
סיווג דומיין
.news
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
DNSSEC
עמלת ICANN
0.69₪
למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?
אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים
איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר
1. כללו את שם המותג שלכם
השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
2. תדאגו שזה יהיה קצר
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
3. פחות זה יותר
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
4. חשבו על הקהל שלכם
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
5. פעלו מהר
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שאלות נפוצות אודות דומיין news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 40.99₪ for the first year. After that, the renewal fee is 140.99₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.