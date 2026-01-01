ראשית, פתחו את הסיפור עם דומיין .news

140.99/שנה40.99שנה ראשונה
חסכו 71%
לשנה הראשונה
.news

אודות דומיין .news

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .news

מהו דומיין .news?

הדומיין .news הוא דומיין כללי ברמה עליונה שנוצר עבור אתרי חדשות, מדיה ועיתונות. אין לו מגבלות זכאות ספציפיות והוא נמצא בשימוש נרחב לתוכן עדכני וממוקד מידע.

למי מיועד דומיין .news?

דומיין .news מתאים למו"לים, כלי תקשורת, בלוגרים וארגונים שמשתפים עדכונים בזמן אמת. הוא עוזר להדגיש תוכן חדשותי, לבנות סמכות ולעדכן את הקהל בנושאים כלליים או נישתיים.

למה לבחור דומיין .news?

דומיין .news מבהיר את המיקוד שלכם במבט חטוף, ועוזר למבקרים לזהות במהירות מידע ועדכונים. הוא תומך במיתוג עקבי באתר האינטרנט, בדוא"ל ובשיווק שלכם ככל שהיצע התוכן שלכם גדל.

מידע על הדומיין עבור .news

סיווג דומיין
.news
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
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הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
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טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs ⁦40.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦140.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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