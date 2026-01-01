הקמת עסק עם דומיין .company
88.99₪/שנה11.99₪שנה ראשונהלשנה הראשונה
חסכו 87%
אודות דומיין .company
סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .company
מהו דומיין .company?
.company הוא דומיין כללי (TLD) המיועד לעסקים מכל גודל או תעשייה. הוא נמצא בשימוש נרחב עבור אתרים תאגידיים, תיקי עבודות וזהויות מקצועיות מקוונות, ללא מגבלות מיקום.
למי מיועד דומיין .company?
דומיין .company אידיאלי לתאגידים, סוכנויות וספקי B2B המעוניינים בזהות מקצועית וברורה. הוא מתאים לחברות אחזקה, חברות בנות וצוותים גלובליים החולקים נוכחות מקוונת מאוחדת.
למה לבחור דומיין .company?
דומיין .company מציין בבירור מהו הארגון שלך ותומך בתדמית עקבית ומקצועית. הוא עוזר למבקרים לזהות אותך במהירות ופועל היטב באתרי אינטרנט, כתובות דוא"ל ומיתוג לטווח ארוך.
מידע על הדומיין עבור .company
סיווג דומיין
.company
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
0.69₪
למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?
אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים
איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר
1. כללו את שם המותג שלכם
השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
2. תדאגו שזה יהיה קצר
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
3. פחות זה יותר
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
4. חשבו על הקהל שלכם
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
5. פעלו מהר
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היכן שעסקים מודרניים פועלים
שאלות נפוצות אודות דומיין company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 11.99₪ for the first year. After that, the renewal fee is 88.99₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.