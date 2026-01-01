הקמת עסק עם דומיין .company

88.99/שנה11.99שנה ראשונה
חסכו 87%
לשנה הראשונה
.company

אודות דומיין .company

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .company

מהו דומיין .company?

.company הוא דומיין כללי (TLD) המיועד לעסקים מכל גודל או תעשייה. הוא נמצא בשימוש נרחב עבור אתרים תאגידיים, תיקי עבודות וזהויות מקצועיות מקוונות, ללא מגבלות מיקום.

למי מיועד דומיין .company?

דומיין .company אידיאלי לתאגידים, סוכנויות וספקי B2B המעוניינים בזהות מקצועית וברורה. הוא מתאים לחברות אחזקה, חברות בנות וצוותים גלובליים החולקים נוכחות מקוונת מאוחדת.

למה לבחור דומיין .company?

דומיין .company מציין בבירור מהו הארגון שלך ותומך בתדמית עקבית ומקצועית. הוא עוזר למבקרים לזהות אותך במהירות ופועל היטב באתרי אינטרנט, כתובות דוא"ל ומיתוג לטווח ארוך.

מידע על הדומיין עבור .company

סיווג דומיין
.company
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs ⁦11.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦88.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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