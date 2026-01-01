רשום את שם הדומיין שלך .biz

88.99/שנה29.99שנה ראשונה
חסכו 66%
לשנה הראשונה
.biz

אודות דומיין .biz

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .biz

מהו דומיין .biz?

הדומיין .biz הוא דומיין כללי ברמה עליונה שנוצר לשימוש עסקי. הוא נמצא בשימוש נרחב על ידי חברות, יזמים ואתרי מסחר אלקטרוני המחפשים שם ברור וממוקד עסקי.

למי מיועד דומיין .biz?

דומיין .biz מתאים לבעלי עסקים קטנים, סטארט-אפים, יועצים ופרויקטים של מסחר אלקטרוני המתמקדים בפעילות מסחרית. הוא מסייע לאותת על נוכחות עסקית ראשונה עבור שירותים מקצועיים ואתרי אינטרנט של חברות.

למה לבחור דומיין .biz?

דומיין .biz מאותת בבירור על אתר אינטרנט המתמקד בעסקים, ועוזר למבקרים לזהות במהירות את מה שאתם מציעים. הוא תומך במיתוג מקצועי ועקבי באתר, בדוא"ל ובשיווק שלכם ככל שהחברה שלכם מתפתחת.

מידע על הדומיין עבור .biz

סיווג דומיין
.biz
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
3 שנים
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין biz

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs ⁦29.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦88.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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