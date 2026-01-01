תנו ליצירתיות שלכם לדבר דרך תחום .art
96.99₪/שנה7.99₪שנה ראשונהלשנה הראשונה
חסכו 92%
אודות דומיין .art
סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .art
מהו דומיין .art?
.art הוא דומיין כללי ברמה עליונה המיועד לאמנים, גלריות, מוזיאונים ומותגים יצירתיים. הוא פתוח לכל אחד ברחבי העולם ומשמש בדרך כלל לתיקי עבודות, תערוכות ופרויקטים אחרים המתמקדים באמנות.
למי מתאים דומיין .art?
דומיין .art מתאים לאמנים, גלריות, מוזיאונים וסטודיואים יצירתיים המעוניינים במרחב ברור ובלתי נשכח להצגת עבודות באינטרנט. הוא מתאים לתיקי עבודות, תערוכות, פרויקטים של אמנות דיגיטלית וארגוני תרבות.
למה לבחור דומיין .art?
דומיין .art מאותת על דגש ברור על יצירתיות ועבודה חזותית, ועוזר למבקרים להבין את האתר שלך באופן מיידי. הוא תומך במיתוג עקבי באתר, בדוא"ל ובשיווק שלך ככל שתיק העבודות או העסק שלך מתפתח.
מידע על הדומיין עבור .art
סיווג דומיין
.art
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
3 שנים
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
0.69₪
למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?
אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים
איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר
1. כללו את שם המותג שלכם
השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
2. תדאגו שזה יהיה קצר
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
3. פחות זה יותר
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
4. חשבו על הקהל שלכם
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
5. פעלו מהר
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שאלות נפוצות אודות דומיין art
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 7.99₪ for the first year. After that, the renewal fee is 96.99₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.