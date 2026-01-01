תנו ליצירתיות שלכם לדבר דרך תחום .art

96.99/שנה7.99שנה ראשונה
חסכו 92%
לשנה הראשונה
.art

אודות דומיין .art

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .art

מהו דומיין .art?

.art הוא דומיין כללי ברמה עליונה המיועד לאמנים, גלריות, מוזיאונים ומותגים יצירתיים. הוא פתוח לכל אחד ברחבי העולם ומשמש בדרך כלל לתיקי עבודות, תערוכות ופרויקטים אחרים המתמקדים באמנות.

למי מתאים דומיין .art?

דומיין .art מתאים לאמנים, גלריות, מוזיאונים וסטודיואים יצירתיים המעוניינים במרחב ברור ובלתי נשכח להצגת עבודות באינטרנט. הוא מתאים לתיקי עבודות, תערוכות, פרויקטים של אמנות דיגיטלית וארגוני תרבות.

למה לבחור דומיין .art?

דומיין .art מאותת על דגש ברור על יצירתיות ועבודה חזותית, ועוזר למבקרים להבין את האתר שלך באופן מיידי. הוא תומך במיתוג עקבי באתר, בדוא"ל ובשיווק שלך ככל שתיק העבודות או העסק שלך מתפתח.

מידע על הדומיין עבור .art

סיווג דומיין
.art
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
3 שנים
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
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הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
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טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs ⁦7.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦96.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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