.art הוא דומיין כללי ברמה עליונה המיועד לאמנים, גלריות, מוזיאונים ומותגים יצירתיים. הוא פתוח לכל אחד ברחבי העולם ומשמש בדרך כלל לתיקי עבודות, תערוכות ופרויקטים אחרים המתמקדים באמנות.

למה לבחור דומיין .art?

דומיין .art מאותת על דגש ברור על יצירתיות ועבודה חזותית, ועוזר למבקרים להבין את האתר שלך באופן מיידי. הוא תומך במיתוג עקבי באתר, בדוא"ל ובשיווק שלך ככל שתיק העבודות או העסק שלך מתפתח.