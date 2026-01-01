משוך לקוחות עם דומיין .agency
133.99₪/שנה14.99₪שנה ראשונהלשנה הראשונה
חסכו 89%
אודות דומיין .agency
סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .agency
מהו דומיין .agency?
הדומיין .agency הוא דומיין TLD גנרי פתוח שהוצג עבור סוכנויות, חברות שירות וצוותים מקצועיים. הוא נמצא בשימוש נרחב על ידי עסקי שיווק, קריאייטיב, גיוס וייעוץ.
למי מיועד דומיין .agency?
דומיין עם הסיומת .agency אידיאלי לסוכנויות שיווק, אולפני קריאייטיב, חברות גיוס וצוותי ייעוץ המעוניינים זהות מקצועית וברורה באינטרנט. הוא מתאים הן למומחים נישתיים והן לסוכנויות רב-שירותיות.
למה לבחור דומיין .agency?
דומיין .agency מתקשר בצורה ברורה את השירותים המקצועיים שלכם ומקל על זיהוי המותג שלכם. הוא תומך בשימוש עקבי בשמות באתר, בדוא"ל ובקמפיינים שלכם, ועוזר לשמור על בהירות ככל שהעסק שלכם מתרחב.
מידע על הדומיין עבור .agency
סיווג דומיין
.agency
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
0.69₪
למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?
אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים
איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר
1. כללו את שם המותג שלכם
השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
2. תדאגו שזה יהיה קצר
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
3. פחות זה יותר
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
4. חשבו על הקהל שלכם
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
5. פעלו מהר
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שאלות נפוצות אודות דומיין agency
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 14.99₪ for the first year. After that, the renewal fee is 133.99₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.