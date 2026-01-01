משוך לקוחות עם דומיין .agency

133.99/שנה14.99שנה ראשונה
חסכו 89%
לשנה הראשונה
.agency

אודות דומיין .agency

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .agency

מהו דומיין .agency?

הדומיין .agency הוא דומיין TLD גנרי פתוח שהוצג עבור סוכנויות, חברות שירות וצוותים מקצועיים. הוא נמצא בשימוש נרחב על ידי עסקי שיווק, קריאייטיב, גיוס וייעוץ.

למי מיועד דומיין .agency?

דומיין עם הסיומת .agency אידיאלי לסוכנויות שיווק, אולפני קריאייטיב, חברות גיוס וצוותי ייעוץ המעוניינים זהות מקצועית וברורה באינטרנט. הוא מתאים הן למומחים נישתיים והן לסוכנויות רב-שירותיות.

למה לבחור דומיין .agency?

דומיין .agency מתקשר בצורה ברורה את השירותים המקצועיים שלכם ומקל על זיהוי המותג שלכם. הוא תומך בשימוש עקבי בשמות באתר, בדוא"ל ובקמפיינים שלכם, ועוזר לשמור על בהירות ככל שהעסק שלכם מתרחב.

מידע על הדומיין עבור .agency

סיווג דומיין
.agency
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs ⁦14.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦133.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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