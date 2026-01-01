Penyelenggaraan Windsurfing

Bangun dengan Windsurf, hosting di Hostinger

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
penyelenggaraan selancar angin

Penetapan harga yang jelas untuk setiap proyek selancar angin.

Sebarkan aplikasi yang Anda buat dengan Windsurf di hosting andal yang dapat Anda percayai. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya tanpa risiko.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Kirimkan apa yang Anda buat di Windsurf, lebih cepat.

Bawa aplikasi yang Anda buat di Windsurf dari prototipe lokal ke penerapan langsung tanpa mengubah alur kerja Anda. Unggah kode Anda ke hosting Node.js Hostinger, dan proyek Anda akan berjalan dengan runtime, build, dan pengaturan lingkungan yang dibutuhkan agar berperilaku sama di lingkungan produksi. Setelah berjalan, aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola dengan waktu aktif yang andal dan ruang untuk menangani lalu lintas seiring pertumbuhannya. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan produk yang telah Anda buat.
penyelenggaraan selancar angin

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang penyelenggaraan selancar angin

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan penyelenggaraan Windsurf.
Hosting Windsurf berarti menyebarkan aplikasi Node.js yang Anda buat di Windsurf ke server langsung tempat pengguna dapat mengaksesnya. Ini penting karena Windsurf adalah alat pengembangan, sedangkan hosting adalah lingkungan produksi yang menjalankan aplikasi tersebut.
Dengan VPS, Anda mengelola OS, runtime Node.js, pembaruan, dan manajemen proses sendiri. Dengan hosting Node.js Hostinger, tugas-tugas server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi yang dibangun di Windsurf alih-alih administrasi server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan otorisasi akses ke repositori pribadi, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Anda dapat menjaga repositori tetap pribadi sambil tetap menggunakan fitur push-to-deploy.
Setiap paket memiliki batasan sumber daya, jadi jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, kinerja dapat terpengaruh dan Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk penggunaan normal, tetapi Anda harus menyesuaikan paket dengan lalu lintas dan kebutuhan waktu eksekusi yang diharapkan.
Unggah proyek Anda ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Jika Anda berpindah dari host lain, perbarui variabel lingkungan dan pengaturan basis data sebelum mengalihkan lalu lintas.

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