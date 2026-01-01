Kirimkan apa yang Anda buat di Windsurf, lebih cepat.

Bawa aplikasi yang Anda buat di Windsurf dari prototipe lokal ke penerapan langsung tanpa mengubah alur kerja Anda. Unggah kode Anda ke hosting Node.js Hostinger, dan proyek Anda akan berjalan dengan runtime, build, dan pengaturan lingkungan yang dibutuhkan agar berperilaku sama di lingkungan produksi. Setelah berjalan, aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola dengan waktu aktif yang andal dan ruang untuk menangani lalu lintas seiring pertumbuhannya. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan produk yang telah Anda buat.