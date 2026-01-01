Hosting Webflow

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Webflow dengan cepat.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting webflow

Hosting Clear Webflow, satu harga sederhana.

Hosting situs web yang Anda bangun dengan Webflow di infrastruktur yang andal, dengan keyakinan untuk menyebarkan dan mengembangkan tanpa ragu-ragu. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari desain Webflow hingga situs web yang aktif.

Pindahkan proyek yang Anda buat di Webflow dari prototipe ke produksi tanpa pengaturan tambahan. Hosting Node.js dari Hostinger memberi aplikasi Anda tempat yang mudah untuk dijalankan, sehingga logika backend kustom, API, dan fitur dinamis dapat diimplementasikan dengan rapi bersamaan dengan front-end. Setelah berjalan, tumpukan Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk tetap andal seiring pertumbuhan lalu lintas. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk menangani pekerjaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan pengalaman yang dilihat pengguna Anda.
hosting webflow

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

Lihat paket

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
Coba sekarang
Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Webflow

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Webflow.
Artinya, Anda perlu menyebarkan situs web yang dibangun dengan Webflow ke server produksi tempat pengguna dapat mengaksesnya melalui domain. Ini penting karena aplikasi Anda membutuhkan runtime Node.js yang terkelola, bukan hanya hosting saat perancangan, untuk menangani kode sisi server dan lalu lintas langsung.
VPS memberi Anda server Linux mentah, jadi Anda harus menginstal dan memelihara Node.js, reverse proxy, pengelola proses, dan pembaruan sendiri. Dengan hosting Node.js Hostinger, bagian runtime dan infrastruktur tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat menyebarkan situs web alih-alih mengelola server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, otorisasi repositori pribadi, dan pilih cabang yang ingin Anda deploy. Setelah itu, push ke cabang tersebut dapat memicu deployment baru.
Jika lalu lintas atau penggunaan sumber daya melebihi paket Anda, aplikasi dapat melambat atau mengalami pembatasan sementara hingga Anda meningkatkan paket. Hostinger tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lalu lintas ekstra pada produk ini; sebaliknya, Anda akan beralih ke paket yang lebih besar ketika Anda membutuhkan kapasitas lebih.
Unggah kode aplikasi Anda dari Git atau unggah dari lingkungan lokal Anda, lalu arahkan domain Anda ke instance Hostinger yang baru. Jika proyek sudah berjalan secara lokal, pastikan versi Node.js dan variabel lingkungan Anda cocok sebelum mengalihkan lalu lintas.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.