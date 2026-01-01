hosting vuejs

Dirancang untuk skalabilitas Vue.js.

Sebarkan aplikasi Vue.js Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan proyek Anda akan berjalan di lingkungan yang dibangun untuk rendering sisi server, panggilan API, dan proses build yang diharapkan oleh tumpukan teknologi Anda. Setelah berjalan, hosting akan tetap berjalan tanpa mengganggu Anda dengan waktu aktif yang andal dan ruang untuk menangani lalu lintas seiring pertumbuhan aplikasi Anda. Anda mendapatkan jalur yang lebih sederhana dari pengembangan ke produksi, dengan lebih sedikit pekerjaan server yang perlu dikelola.