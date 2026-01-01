Hosting Vuejs

Sebarkan aplikasi Vue.js dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting vuejs

Harga hosting Vue.js yang sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi Vue.js Anda dengan percaya diri di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Jika tidak sesuai, garansi uang kembali 30 hari kami akan melindungi Anda.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang untuk skalabilitas Vue.js.

Sebarkan aplikasi Vue.js Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan proyek Anda akan berjalan di lingkungan yang dibangun untuk rendering sisi server, panggilan API, dan proses build yang diharapkan oleh tumpukan teknologi Anda. Setelah berjalan, hosting akan tetap berjalan tanpa mengganggu Anda dengan waktu aktif yang andal dan ruang untuk menangani lalu lintas seiring pertumbuhan aplikasi Anda. Anda mendapatkan jalur yang lebih sederhana dari pengembangan ke produksi, dengan lebih sedikit pekerjaan server yang perlu dikelola.
hosting vuejs

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Vuejs

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Vuejs.
Hosting Vue.js adalah lingkungan produksi untuk menyebarkan dan menjalankan aplikasi Vue sehingga pengguna dapat mengaksesnya di web. Ini penting karena Anda memerlukan runtime Node.js, manajemen proses aplikasi, dan infrastruktur yang stabil setelah aplikasi Vue.js Anda meninggalkan pengembangan lokal.
Dengan VPS, Anda mengelola server, versi Node.js, pembaruan keamanan, dan pengawasan proses sendiri. Dengan hosting Vue.js kami, tugas-tugas runtime dan infrastruktur tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi alih-alih administrasi server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Pembaruan dari push baru dapat di-deploy dengan cara yang sama seperti pada repositori publik.
Data yang digunakan sudah termasuk dalam kuota paket Anda. Jika aplikasi Anda melebihi kuota tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan ke paket yang lebih tinggi; kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan penggunaan data.
Unggah aplikasi ke repositori Git, hubungkan ke Hostinger, dan sebarkan cabang utama. Jika aplikasi Anda sudah berjalan di tempat lain, Anda dapat memigrasikan kode dan pengaturan lingkungan terlebih dahulu, lalu memperbarui DNS saat Anda siap.

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