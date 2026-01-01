Dirancang untuk aplikasi yang didukung Vite.

Hosting aplikasi yang Anda buat dengan Vite di hosting Node.js dengan pengaturan yang sesuai dengan alur kerja Anda yang sudah ada. Unggah proyek Anda, jalankan build, dan sajikan aplikasi yang dihasilkan tanpa konfigurasi tambahan yang mengganggu. Situs Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk kinerja yang stabil dan waktu aktif yang andal, sehingga terus menangani lalu lintas seiring pertumbuhan proyek Anda. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari pengembangan lokal ke produksi, dengan lebih sedikit pekerjaan server yang perlu dikelola.