Vite hosting

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Vite dalam hitungan menit.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting vite

Harga sederhana untuk hosting Vite

Sebarkan aplikasi yang Anda buat dengan Vite di hosting andal yang dapat Anda percayai. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang untuk aplikasi yang didukung Vite.

Hosting aplikasi yang Anda buat dengan Vite di hosting Node.js dengan pengaturan yang sesuai dengan alur kerja Anda yang sudah ada. Unggah proyek Anda, jalankan build, dan sajikan aplikasi yang dihasilkan tanpa konfigurasi tambahan yang mengganggu. Situs Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk kinerja yang stabil dan waktu aktif yang andal, sehingga terus menangani lalu lintas seiring pertumbuhan proyek Anda. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari pengembangan lokal ke produksi, dengan lebih sedikit pekerjaan server yang perlu dikelola.
hosting vite

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Vite

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Vite.
Vite hosting berarti menyebarkan aplikasi yang dibangun dengan Vite ke lingkungan Node.js yang aktif sehingga pengguna dapat mengaksesnya secara online. Ini penting karena Vite adalah alat build, bukan runtime produksi, jadi Anda tetap membutuhkan hosting untuk aplikasi yang telah dikompilasi dan backend apa pun yang bergantung padanya.
Dengan hosting VPS biasa, Anda mengelola sendiri sistem operasi server, versi Node.js, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting Node.js kami, platform menangani lapisan server sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi alih-alih pemeliharaan.
Ya. Anda dapat menghubungkan akun GitHub Anda, memberikan akses ke repositori pribadi, dan melakukan deployment dari cabang yang Anda pilih. Pembaruan kemudian dapat di-deploy dari GitHub tanpa perlu mengunggah secara manual.
Terdapat batasan sumber daya, jadi jika aplikasi Anda berkembang melebihi kapasitas paket, Anda perlu meningkatkan paket. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas, tetapi penggunaan tinggi yang berkelanjutan dapat membutuhkan lebih banyak sumber daya.
Hubungkan repositori Git untuk aplikasi Vite Anda atau unggah proyek yang telah dibuat, lalu atur versi Node.js dan variabel lingkungan yang diperlukan. Jika Anda pindah dari host lain, arahkan domain Anda ke Hostinger dan sebarkan ulang aplikasi di sini.

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