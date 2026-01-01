hosting v0.dev

Dari prototipe vO.dev ke situs langsung, cepat.

Bawa proyek yang Anda bangun dengan vO.dev dari prototipe ke produksi tanpa perlu mengubah tumpukan teknologi Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi Anda jalur yang mudah untuk menyebarkan aplikasi di balik mockup UI Anda, sehingga kode Anda berpindah dari pengujian lokal ke lingkungan langsung dengan pengaturan minimal. Setelah online, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk Node.js, dengan penskalaan dan waktu aktif ditangani di latar belakang. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan produk yang sebenarnya dilihat pengguna Anda.