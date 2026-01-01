Hosting V0.dev

Sebarkan aplikasi yang dibangun dengan vO.dev dalam hitungan menit.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting v0.dev

Satu harga bulanan, tanpa biaya tersembunyi.

Luncurkan aplikasi vO.dev Anda dengan percaya diri di hosting Vercel yang andal. Dapatkan performa cepat, infrastruktur yang aman, dan dukungan yang Anda butuhkan untuk membangun tanpa khawatir â€” semuanya didukung oleh garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari prototipe vO.dev ke situs langsung, cepat.

Bawa proyek yang Anda bangun dengan vO.dev dari prototipe ke produksi tanpa perlu mengubah tumpukan teknologi Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi Anda jalur yang mudah untuk menyebarkan aplikasi di balik mockup UI Anda, sehingga kode Anda berpindah dari pengujian lokal ke lingkungan langsung dengan pengaturan minimal. Setelah online, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk Node.js, dengan penskalaan dan waktu aktif ditangani di latar belakang. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan produk yang sebenarnya dilihat pengguna Anda.
hosting v0.dev

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan Umum tentang Hosting V0.dev

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting V0.dev.
Hosting v0.dev adalah pengaturan untuk menyebarkan aplikasi yang dibangun dengan v0.dev di Vercel. Ini memberi Anda penyebaran terkelola, penskalaan otomatis, dan alur kerja berbasis Git yang sederhana.
Hosting VPS memberi Anda server virtual yang Anda kelola sendiri. Hosting v0.dev di Vercel dikelola sepenuhnya, sehingga Anda tidak perlu menangani pengaturan server, patching, atau penskalaan.
Ya. Anda dapat menghubungkan repositori GitHub pribadi dan menyebarkannya dengan aman melalui Vercel. Akses tetap terkontrol melalui izin penyedia Git Anda.
Paket Vercel mencakup batasan penggunaan untuk bandwidth, waktu pembuatan, dan eksekusi serverless. Jika Anda melebihi batasan tersebut, penggunaan tambahan dapat ditagih berdasarkan paket Anda.
Ya. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat menghubungkan repositori Anda, meninjau variabel lingkungan, dan melakukan deployment. Jika diperlukan, Anda dapat memindahkan domain Anda dan memperbarui DNS setelah pengaturan selesai.

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