Hosting Typedream

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Typedream dalam hitungan menit.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
TypeDream hosting

Harga sederhana untuk hosting Typedream

Sebarkan aplikasi dan situs yang Anda buat dengan Typedream di hosting andal yang dapat Anda percayai. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari pembuatan situs menggunakan Typedream hingga situs yang aktif.

Bawa situs web buatan Typedream Anda dari prototipe ke produksi tanpa proses deployment yang rumit. Dorong kode aplikasi di balik proyek Typedream Anda, dan hosting Node.js Hostinger memberi Anda pengaturan yang mudah untuk menjalankannya dengan runtime dan routing yang dibutuhkan. Setelah berjalan, proyek Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk tetap stabil seiring pertumbuhan trafik. Anda mendapatkan lebih sedikit pemeliharaan server yang perlu dikhawatirkan, ditambah keyakinan bahwa aplikasi Anda dapat menangani pengguna nyata tanpa pekerjaan operasional tambahan.
TypeDream hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Typedream

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Typedream.
Hosting Typedream berarti menyebarkan aplikasi atau situs Node.js yang Anda buat dengan Typedream ke lingkungan server langsung. Ini penting karena proyek Anda membutuhkan runtime, akses jaringan, dan waktu aktif di luar mesin lokal Anda sebelum pengguna dapat mengaksesnya.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, versi Node.js, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting Node.js Hostinger, tugas-tugas server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga hosting Typedream lebih mudah dijalankan dan dipelihara.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang ingin Anda gunakan. Pembaruan dari branch tersebut kemudian dapat di-deploy tanpa membuat repositori menjadi publik.
Paket berlangganan mencakup batasan sumber daya tertentu, dan jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan ke paket yang lebih tinggi. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas, tetapi aplikasi Anda dapat dibatasi jika melebihi sumber daya yang disediakan dalam paket.
Unggah proyek Anda ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Jika Anda bermigrasi dari host lain, arahkan aplikasi Anda ke variabel lingkungan dan pengaturan build yang sama, lalu alihkan lalu lintas setelah Anda memverifikasi penyebaran.

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