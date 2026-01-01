Hosting Sveltekit

Sebarkan aplikasi SvelteKit dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting sveltekit

Paket hosting SvelteKit yang jelas, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi SvelteKit Anda dengan percaya diri di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Cobalah tanpa risiko dengan garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang sesuai dengan cara SvelteKit melakukan penskalaan.

Sebarkan aplikasi SvelteKit Anda di hosting Node.js tanpa menambah pekerjaan penyebaran tambahan. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menjalankan proses build dan sisi server proyek Anda sehingga rute, endpoint server, dan halaman yang dirender berfungsi sesuai harapan. Aplikasi Anda tetap berada di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk Node.js, dengan keandalan dan kapasitas untuk menangani pertumbuhan tanpa pemeliharaan server yang konstan. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari pengembangan lokal ke produksi, dan lebih banyak waktu untuk fokus pada fitur yang dilihat pengguna Anda.
hosting sveltekit

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Sveltekit

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Sveltekit.
Hosting SvelteKit berarti menjalankan aplikasi SvelteKit Anda di server yang dapat mengeksekusi runtime Node.js dan rute sisi servernya. Ini penting karena hosting statis saja tidak cukup jika aplikasi Anda menggunakan SSR, endpoint, atau aksi server.
Dengan VPS, Anda menginstal dan memelihara Node.js, pengelola proses, TLS, pembaruan, dan keamanan sendiri. Dengan hosting SvelteKit terkelola, lapisan runtime tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat menyebarkan aplikasi alih-alih mengelola server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Pembaruan dapat di-deploy secara otomatis saat Anda melakukan push perubahan.
Jika aplikasi Anda berkembang melebihi sumber daya yang termasuk dalam paket, Anda mungkin perlu meningkatkan ke paket yang lebih besar. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas normal, tetapi penggunaan yang lebih tinggi secara berkelanjutan membutuhkan lebih banyak sumber daya.
Unggah proyek Anda ke GitHub, hubungkan repositori, dan sebarkan di Hostinger. Jika Anda pindah dari host lain, perbarui variabel lingkungan dan pengaturan domain Anda, lalu uji SSR dan rute setelah penyebaran pertama.

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