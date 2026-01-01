hosting sveltekit

Dirancang sesuai dengan cara SvelteKit melakukan penskalaan.

Sebarkan aplikasi SvelteKit Anda di hosting Node.js tanpa menambah pekerjaan penyebaran tambahan. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menjalankan proses build dan sisi server proyek Anda sehingga rute, endpoint server, dan halaman yang dirender berfungsi sesuai harapan. Aplikasi Anda tetap berada di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk Node.js, dengan keandalan dan kapasitas untuk menangani pertumbuhan tanpa pemeliharaan server yang konstan. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari pengembangan lokal ke produksi, dan lebih banyak waktu untuk fokus pada fitur yang dilihat pengguna Anda.