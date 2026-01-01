Hosting Svelte

Dirancang sesuai dengan cara Svelte mengirimkan barang.

Sebarkan aplikasi Svelte Anda dengan pengaturan yang tidak mengganggu. Unggah kode Anda, dan hosting Node.js Hostinger memberi Anda runtime yang dibutuhkan proyek Anda sehingga halaman dimuat dengan cepat dan build Anda berjalan dengan lebih sedikit pengaturan manual. Aplikasi Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk menangani lalu lintas tanpa penyetelan terus-menerus. Itu berarti lebih sedikit tugas penyebaran yang perlu dilacak dan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk menghadirkan fitur yang benar-benar dapat digunakan pengguna.