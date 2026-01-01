Hosting Svelte

Luncurkan aplikasi Svelte dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting ramping

Hosting Simple Svelte, harga bulanan transparan.

Hosting aplikasi Svelte Anda di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Lakukan deployment dengan percaya diri, didukung oleh garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang sesuai dengan cara Svelte mengirimkan barang.

Sebarkan aplikasi Svelte Anda dengan pengaturan yang tidak mengganggu. Unggah kode Anda, dan hosting Node.js Hostinger memberi Anda runtime yang dibutuhkan proyek Anda sehingga halaman dimuat dengan cepat dan build Anda berjalan dengan lebih sedikit pengaturan manual. Aplikasi Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk menangani lalu lintas tanpa penyetelan terus-menerus. Itu berarti lebih sedikit tugas penyebaran yang perlu dilacak dan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk menghadirkan fitur yang benar-benar dapat digunakan pengguna.
hosting ramping

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Svelte

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Svelte.
Svelte hosting adalah layanan hosting Node.js untuk menyebarkan aplikasi yang dibangun dengan Svelte ke server langsung. Ini penting karena aplikasi Anda membutuhkan runtime, proses build, dan alur kerja penyebaran untuk menyajikan halaman dan menangani pembaruan secara andal di lingkungan produksi.
Dengan hosting VPS biasa, Anda mengelola sendiri sistem operasi, Node.js, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting Node.js dari Hostinger, tugas-tugas server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi Svelte dan proses deployment Anda.
Ya. Anda dapat menghubungkan akun GitHub Anda, memberikan akses ke repositori pribadi, dan melakukan deployment dari branch yang Anda pilih. Setelah itu, push ke branch tersebut dapat memicu pembaruan seperti deployment berbasis Git lainnya.
Terdapat batasan paket untuk sumber daya dan lalu lintas, dan jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak menambahkan biaya tambahan yang mengejutkan untuk penggunaan normal, tetapi lalu lintas tinggi yang berkelanjutan sebaiknya disesuaikan dengan paket yang lebih besar.
Unggah aplikasi ke repositori Git, hubungkan ke Hostinger, dan atur perintah build dan start dari panel. Jika aplikasi Anda sudah berjalan secara lokal, migrasi biasanya hanya perlu menyesuaikan variabel lingkungan dan pengaturan deployment.

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