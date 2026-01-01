Kirim proyek yang dibuat dengan Storybook dengan mudah.

Sebarkan proyek Storybook Anda dengan pengaturan yang menjaga alur kerja tetap sederhana. Unggah kode Anda, dan hosting Node.js Hostinger memberi Anda jalur yang jelas dari build lokal ke situs dokumentasi langsung atau sandbox komponen, tanpa konfigurasi server tambahan. Proyek Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dibangun untuk keandalan, sehingga pembaruan tetap dapat diprediksi dan lonjakan lalu lintas lebih mudah ditangani. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan penyebaran dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan komponen UI yang diandalkan tim Anda.