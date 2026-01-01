Menjadi pembawa acara Storybook

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Storybook dalam hitungan menit.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
pembawa acara buku cerita

Satu harga sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi Storybook Anda dengan percaya diri di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Coba tanpa risiko dengan garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Kirim proyek yang dibuat dengan Storybook dengan mudah.

Sebarkan proyek Storybook Anda dengan pengaturan yang menjaga alur kerja tetap sederhana. Unggah kode Anda, dan hosting Node.js Hostinger memberi Anda jalur yang jelas dari build lokal ke situs dokumentasi langsung atau sandbox komponen, tanpa konfigurasi server tambahan. Proyek Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dibangun untuk keandalan, sehingga pembaruan tetap dapat diprediksi dan lonjakan lalu lintas lebih mudah ditangani. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan penyebaran dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan komponen UI yang diandalkan tim Anda.
pembawa acara buku cerita

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

Lihat paket

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
Coba sekarang
Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang penyelenggaraan Storybook.

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Storybook.
Hosting Storybook berarti menyebarkan aplikasi atau situs Node.js yang Anda buat dengan Storybook ke lingkungan langsung tempat pengguna dapat mengaksesnya. Ini penting karena pratinjau lokal tidak cukup untuk produksi, pengujian, atau berbagi versi stabil dengan tim Anda.
Dengan VPS, Anda mengelola server, versi Node, pengawas proses, dan pembaruan sendiri. Dengan hosting Node.js kami, bagian-bagian tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi berbasis Storybook alih-alih pemeliharaan server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Anda dapat terus melakukan push pembaruan ke GitHub dan melakukan redeploy dari repositori yang sama.
Terdapat batasan paket, dan jika aplikasi Anda melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak menyembunyikan biaya kelebihan penggunaan di balik penagihan per permintaan yang mengejutkan, tetapi Anda harus memeriksa sumber daya paket sebelum meluncurkan aplikasi dalam skala besar.
Hubungkan repositori Git Anda yang sudah ada atau unggah proyek, atur perintah mulai Node.js dan variabel lingkungan, lalu sebarkan. Jika Anda memindahkan dari lingkungan lokal, pastikan aplikasi berjalan dalam mode produksi dan semua langkah pembuatan disertakan.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.