Dari Softr ke aplikasi langsung, lebih cepat.

Bawa aplikasi dan situs yang Anda bangun di Softr dari prototipe ke produksi tanpa perlu mengubah tumpukan teknologi Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi Anda jalur yang mudah untuk menyebarkan proyek Anda, sehingga logika kustom dan API Anda dapat langsung beroperasi dengan pengaturan minimal. Setelah aplikasi Anda online, infrastruktur yang dikelola akan menjaga kestabilan runtime seiring pertumbuhan trafik. Anda mendapatkan uptime yang andal, ruang untuk skalabilitas, dan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemeliharaan server.