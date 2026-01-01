Softr hosting

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Softr di Hostinger.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting lunak

Harga bulanan sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Sebarkan aplikasi yang Anda buat dengan Softr di hosting andal yang dirancang untuk produksi. Cobalah dengan percaya diri, didukung oleh garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari Softr ke aplikasi langsung, lebih cepat.

Bawa aplikasi dan situs yang Anda bangun di Softr dari prototipe ke produksi tanpa perlu mengubah tumpukan teknologi Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi Anda jalur yang mudah untuk menyebarkan proyek Anda, sehingga logika kustom dan API Anda dapat langsung beroperasi dengan pengaturan minimal. Setelah aplikasi Anda online, infrastruktur yang dikelola akan menjaga kestabilan runtime seiring pertumbuhan trafik. Anda mendapatkan uptime yang andal, ruang untuk skalabilitas, dan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemeliharaan server.
hosting lunak

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Softr Hosting

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Softr.
Hosting Softr berarti menyebarkan aplikasi atau situs Node.js yang Anda buat dengan Softr ke server langsung tempat pengguna dapat mengaksesnya. Ini penting karena hosting produksi menangani waktu aktif, konfigurasi saat dijalankan, dan akses ke aplikasi Anda di luar mesin lokal Anda.
Dengan VPS, Anda mengelola sistem operasi, versi Node, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan sendiri. Dengan hosting Node.js Hostinger, tugas-tugas server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada proyek Softr alih-alih administrasi server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Pembaruan dapat ditarik dari repositori tanpa membuat kode menjadi publik.
Ya, setiap paket memiliki batasan sumber daya, dan jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak menambahkan biaya tambahan yang mengejutkan untuk penggunaan normal, tetapi lalu lintas atau penggunaan sumber daya yang lebih tinggi secara berkelanjutan dapat memerlukan paket yang lebih besar.
Hubungkan basis kode yang sudah ada ke Git atau unggah, lalu arahkan Hostinger ke titik masuk aplikasi dan variabel lingkungan. Jika Anda pindah dari host lain, Anda dapat memigrasikan proyek Node.js yang sama dengan perubahan kode minimal.

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