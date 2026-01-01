Replit hosting

Deploy aplikasi berbasis Replit lebih cepat

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
replit hosting

Biaya bulanan tetap, tanpa tambahan

Deploy aplikasi dari Replit dalam hitungan menit. Nikmati jaminan 30 hari uang kembali dan hosting stabil untuk mendukung project Anda.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Deploy project Replit ke production lebih cepat

Buat aplikasi dan prototype di Replit, lalu deploy ke production tanpa mengubah workflow yang digunakan. Cukup push kode Node.js ke Hostinger dan aplikasi Anda bisa segera online tanpa repot mengatur server. Hostinger menangani infrastrukturnya sehingga aplikasi tetap stabil, mudah diupgrade, dan siap berkembang seiring bertambahnya pengguna.
replit hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Tanya Jawab (FAQ) Replit hosting

Pertanyaan dan jawaban seputar layanan Replit hosting.
Aplikasi atau website Node.js yang Anda buat di Replit bisa dipublikasikan ke server production untuk mulai diakses oleh pengguna asli. Dengan hosting production, Anda juga memiliki kontrol lebih terhadap domain, stabilitas, dan deployment.
Dengan VPS, Anda perlu mengelola server, runtime, update keamanan, dan proses aplikasi secara manual. Sedangkan dengan Node.js hosting di Hostinger, semuanya sudah dikelola otomatis. Anda bisa langsung deploy aplikasi tanpa repot mengurus server.
Tentu bisa. Caranya hubungkan akun GitHub, beri akses ke private repository Anda, lalu deploy dari branch yang dipilih. Anda juga bisa kirim update langsung dari GitHub tanpa membuka akses publik.
Kami tidak mengenakan biaya tambahan untuk lonjakan traffic. Namun, jika aplikasi Anda melebihi resource paket yang digunakan, performanya mungkin dibatasi sampai Anda upgrade.
Push project ke GitHub, hubungkan repository ke Hostinger, lalu deploy. Untuk pindah dari local machine atau hosting lain, pastikan versi Node, environment variable, dan start command aplikasi sudah benar sebelum mengalihkan traffic.

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