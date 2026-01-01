Menyelenggarakan Remix

Sebarkan aplikasi Remix lebih cepat di Hostinger.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
pembawaan remix

Harga bulanan sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi Remix Anda dengan percaya diri di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Cobalah tanpa risiko dengan garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Hosting Remix dirancang untuk kecepatan.

Sebarkan aplikasi Remix Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan rute, loader, serta action Anda akan berjalan di lingkungan siap server yang dibangun untuk aplikasi web full-stack. Proyek Anda tetap berada di infrastruktur terkelola dengan uptime dan ruang untuk berkembang yang dibutuhkan oleh lalu lintas produksi. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk membangun fitur bagi pengguna.
pembawaan remix

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan Umum tentang Hosting Remix

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Remix.
Hosting Remix berarti menyebarkan aplikasi Remix pada lingkungan Node.js yang dapat menjalankan kode servernya dan melayani lalu lintas nyata. Ini penting karena Remix membutuhkan runtime yang mendukung penanganan permintaan penuh, bukan hanya hosting file statis.
Dengan VPS, Anda mengelola sistem operasi, versi Node, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan sendiri. Dengan hosting Remix kami, pengaturan runtime dan server ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat menyebarkan aplikasi tanpa perlu memelihara mesin.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Push di masa mendatang dapat memicu build baru dengan cara yang sama seperti pada repositori publik.
Tidak ada biaya tambahan yang mengejutkan. Jika aplikasi Anda berkembang melebihi batas yang termasuk dalam paket, Anda perlu beralih ke paket yang lebih tinggi atau menyesuaikan penggunaan agar layanan dapat terus berjalan sesuai dengan sumber daya yang dialokasikan.
Unggah proyek Remix Anda ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Jika Anda bermigrasi dari host lain, simpan kode aplikasi dan variabel lingkungan, lalu arahkan lalu lintas ke penyebaran baru setelah pengujian.

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