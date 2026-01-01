Hosting Remix dirancang untuk kecepatan.

Sebarkan aplikasi Remix Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan rute, loader, serta action Anda akan berjalan di lingkungan siap server yang dibangun untuk aplikasi web full-stack. Proyek Anda tetap berada di infrastruktur terkelola dengan uptime dan ruang untuk berkembang yang dibutuhkan oleh lalu lintas produksi. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk membangun fitur bagi pengguna.