hosting react router

Aplikasi React Router yang tetap cepat.

Sebarkan aplikasi React Router Anda dengan pengaturan yang sesuai dengan cara kerja Anda saat ini. Dorong kode Anda ke hosting Node.js dan jalankan rute, loader, dan logika server Anda tanpa konfigurasi tambahan, sehingga pengembangan lokal dapat dipindahkan ke produksi dengan lebih mudah. Aplikasi Anda tetap berada di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk menangani lalu lintas dan tetap online dengan andal. Ini memberi Anda lebih sedikit tugas penyebaran untuk dikelola dan lebih banyak waktu untuk fokus pada UI, alur data, dan perubahan produk Anda.