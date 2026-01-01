Hosting React Router

Sebarkan aplikasi React Router dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting react router

Harga sederhana untuk hosting React Router.

Hosting aplikasi React Router Anda di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Lakukan deployment dengan percaya diri, dan jika tidak sesuai, garansi uang kembali 30 hari kami akan melindungi Anda.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Aplikasi React Router yang tetap cepat.

Sebarkan aplikasi React Router Anda dengan pengaturan yang sesuai dengan cara kerja Anda saat ini. Dorong kode Anda ke hosting Node.js dan jalankan rute, loader, dan logika server Anda tanpa konfigurasi tambahan, sehingga pengembangan lokal dapat dipindahkan ke produksi dengan lebih mudah. Aplikasi Anda tetap berada di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk menangani lalu lintas dan tetap online dengan andal. Ini memberi Anda lebih sedikit tugas penyebaran untuk dikelola dan lebih banyak waktu untuk fokus pada UI, alur data, dan perubahan produk Anda.
hosting react router

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Hosting React Router

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting React Router.
Hosting React Router berarti menyebarkan aplikasi React yang menggunakan React Router sehingga dapat berjalan di lingkungan produksi dan melayani pengguna sebenarnya. Hal ini penting karena routing sisi klien membutuhkan host yang siap Node.js yang dapat melayani aplikasi dengan benar pada pemuatan dan penyegaran URL langsung.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, versi Node, pengaturan proses, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting Node.js Hostinger, pekerjaan server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi alih-alih memelihara mesin.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, lalu sebarkan dari cabang yang Anda inginkan. Pembaruan dapat ditarik dari GitHub tanpa membuat repositori menjadi publik.
Ya, paket hosting memiliki batasan sumber daya yang telah ditentukan, dan jika aplikasi Anda melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Tidak ada biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan trafik, tetapi penggunaan tinggi yang berkelanjutan dapat memerlukan paket yang lebih tinggi.
Unggah aplikasi ke GitHub atau impor repositori yang sudah ada, lalu hubungkan ke Hostinger dan sebarkan. Jika Anda pindah dari host lain, arahkan pengaturan build dan start ke aplikasi Node.js saat ini dan verifikasi variabel lingkungan sebelum ditayangkan.

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