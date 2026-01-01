Hosting Preact

Sebarkan aplikasi Preact dengan cepat di Hostinger.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
Preact Hosting

Harga bulanan sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi Preact Anda di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat melakukan deployment dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang sesuai dengan cara Preact melakukan penskalaan.

Sebarkan aplikasi Preact Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan runtime akan mengurus aplikasi sehingga halaman dan komponen Anda dimuat sesuai dengan yang Anda buat, dengan jalur sederhana dari pengembangan lokal ke produksi. Proyek Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk tetap stabil seiring pertumbuhan trafik. Hal ini mengurangi kekhawatiran terkait penyebaran, meningkatkan keandalan sehari-hari, dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk fokus pada peluncuran fitur daripada pemeliharaan server.
Preact Hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan Umum tentang Hosting Preact

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Preact.
Hosting Preact berarti menyebarkan aplikasi Preact ke lingkungan produksi yang dapat menjalankan build Node.js Anda dan menyajikannya kepada pengguna. Ini penting karena Anda membutuhkan runtime yang stabil, alur kerja penyebaran, dan jalur penskalaan setelah aplikasi meninggalkan mesin lokal Anda.
Dengan VPS, Anda mengelola server, versi Node.js, pembaruan, pengelola proses, dan keamanan sendiri. Dengan hosting Node.js Hostinger, tugas-tugas infrastruktur tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi Preact alih-alih pemeliharaan server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Pembaruan dapat ditarik dari repositori seperti halnya proyek publik.
Paket Anda memiliki batasan sumber daya, dan jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas normal, tetapi penggunaan berkelanjutan di atas batas paket Anda memerlukan paket yang lebih tinggi.
Unggah aplikasi Anda ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan build-nya. Jika Anda pindah dari host lain, perbarui variabel lingkungan dan pengaturan domain Anda, lalu verifikasi aplikasi di lingkungan produksi.

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