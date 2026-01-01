Hosting Preact

Dirancang sesuai dengan cara Preact melakukan penskalaan.

Sebarkan aplikasi Preact Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan runtime akan mengurus aplikasi sehingga halaman dan komponen Anda dimuat sesuai dengan yang Anda buat, dengan jalur sederhana dari pengembangan lokal ke produksi. Proyek Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dirancang untuk tetap stabil seiring pertumbuhan trafik. Hal ini mengurangi kekhawatiran terkait penyebaran, meningkatkan keandalan sehari-hari, dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk fokus pada peluncuran fitur daripada pemeliharaan server.