Ship Parcel membangun lebih cepat

Bawa kode yang Anda bundel dengan Parcel dari build lokal ke deployment langsung tanpa mengubah alur kerja Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi aplikasi Anda jalur yang mudah menuju produksi, sehingga Anda dapat mengirimkan proyek yang telah Anda bangun dengan lebih sedikit pengaturan dan langkah deployment. Setelah online, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dirancang untuk beban kerja Node.js, dengan uptime dan skalabilitas yang terjamin seiring pertumbuhan trafik. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan kode dan fitur yang penting.