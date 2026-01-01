Layanan Pengiriman Paket

Sebarkan aplikasi yang dibangun dengan Parcel lebih cepat di Hostinger.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
pengiriman paket

Harga transparan, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi yang Anda buat dengan Parcel dengan percaya diri di hosting Node.js yang andal. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya tanpa risiko.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Ship Parcel membangun lebih cepat

Bawa kode yang Anda bundel dengan Parcel dari build lokal ke deployment langsung tanpa mengubah alur kerja Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi aplikasi Anda jalur yang mudah menuju produksi, sehingga Anda dapat mengirimkan proyek yang telah Anda bangun dengan lebih sedikit pengaturan dan langkah deployment. Setelah online, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dirancang untuk beban kerja Node.js, dengan uptime dan skalabilitas yang terjamin seiring pertumbuhan trafik. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan kode dan fitur yang penting.
pengiriman paket

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan Umum tentang Hosting Paket

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting paket.
Hosting Parcel berarti menyebarkan aplikasi atau situs Node.js yang Anda buat dengan Parcel ke server langsung sehingga pengguna dapat mengaksesnya. Ini penting karena proyek Anda membutuhkan runtime, manajemen proses, dan akses jaringan di luar mesin lokal Anda.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri server, pembaruan OS, versi Node, dan pengaturan deployment. Dengan hosting Node.js kami, lingkungan dikelola untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi alih-alih pemeliharaan server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Pembaruan kemudian dapat ditarik dari Git seperti halnya dengan repositori publik.
Paket berlangganan mencakup batasan sumber daya yang telah ditentukan, dan jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket daripada membayar biaya kelebihan penggunaan yang tak terduga. Jika lalu lintas menjadi stabil atau membutuhkan banyak sumber daya, lebih baik beralih ke paket yang lebih besar sebelum kinerja menurun.
Unggah proyek Anda ke GitHub atau unggah dari lingkungan lokal Anda, lalu hubungkan repositori dan atur perintah build dan start. Jika Anda bermigrasi dari host lain, pertahankan versi Node.js dan variabel lingkungan yang sama untuk mengurangi pekerjaan penyiapan.

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