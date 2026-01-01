Hosting Nuxt

Sebarkan aplikasi Nuxt dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting nuxt

Harga hosting Nuxt yang sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi Nuxt Anda dengan percaya diri di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya tanpa risiko.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang untuk cara Nuxt melakukan penskalaan.

Sebarkan aplikasi Nuxt Anda di hosting Node.js Hostinger tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan proyek Anda akan berjalan di lingkungan Node.js yang mendukung rendering sisi server, rute API, dan alur build yang diharapkan oleh tumpukan teknologi Anda. Aplikasi Anda tetap mudah dikelola seiring pertumbuhan trafik, dengan waktu aktif dan kapasitas sumber daya yang cukup untuk menangani penggunaan nyata. Hal ini memberi Anda jalur yang mudah dari pengembangan ke produksi, dengan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemeliharaan server.
hosting nuxt

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

Lihat paket

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
Coba sekarang
Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Nuxt

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Nuxt.
Nuxt hosting adalah lingkungan produksi untuk menjalankan aplikasi Nuxt, termasuk runtime Node.js dan pengaturan deployment yang dibutuhkan. Ini penting karena hosting file statis saja tidak mencakup rendering sisi server, rute API, atau fitur server lainnya yang mungkin digunakan aplikasi Nuxt Anda.
Dengan hosting VPS biasa, Anda mengelola server, pembaruan OS, versi Node.js, pengelola proses, dan keamanan sendiri. Dengan hosting Nuxt kami, lapisan infrastruktur tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat menyebarkan dan menjalankan aplikasi tanpa perlu memelihara seluruh tumpukan server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan pilih cabang yang ingin Anda terapkan. Setelah itu, pembaruan dapat diterapkan dari push baru seperti halnya pada repositori publik.
Lalu lintas data dibatasi oleh sumber daya paket Anda, jadi jika aplikasi Nuxt Anda berkembang melebihi batas tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak menambahkan biaya tambahan yang mengejutkan untuk penggunaan normal, tetapi lalu lintas data yang tinggi secara berkelanjutan dapat memerlukan paket yang lebih besar.
Anda dapat memindahkan aplikasi Nuxt dengan mendorong proyek ke GitHub, menghubungkan repositori, dan menyebarkannya di Hostinger. Jika Anda sudah memiliki aplikasi yang berjalan di tempat lain, arahkan kode sumber yang sama ke sini dan perbarui variabel lingkungan atau pengaturan build sesuai kebutuhan.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.