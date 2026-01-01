Dirancang untuk cara Nuxt melakukan penskalaan.

Sebarkan aplikasi Nuxt Anda di hosting Node.js Hostinger tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan proyek Anda akan berjalan di lingkungan Node.js yang mendukung rendering sisi server, rute API, dan alur build yang diharapkan oleh tumpukan teknologi Anda. Aplikasi Anda tetap mudah dikelola seiring pertumbuhan trafik, dengan waktu aktif dan kapasitas sumber daya yang cukup untuk menangani penggunaan nyata. Hal ini memberi Anda jalur yang mudah dari pengembangan ke produksi, dengan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemeliharaan server.