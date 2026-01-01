Mendukung pengembangan Next.js

Langsung deploy aplikasi Next.js tanpa perlu setup server. Cukup push kode, dan Next.js hosting yang akan mengurus build, runtime, dan routing agar SSR, ISR, dan rute API dapat bekerja tanpa hambatan. Infrastruktur kami memastikan proyek Anda punya performa yang stabil dan uptime yang tinggi, serta dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Proses deploy ke production akan lebih cepat dan praktis, jadi Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu di operasional sistem.