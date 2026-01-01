Next.js hosting

Deploy aplikasi Next.js hanya dalam hitungan menit

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
next.js hosting

Paket Next.js hosting dengan biaya bulanan tetap

Hosting aplikasi Next.js di infrastruktur yang andal dan tepercaya. Coba sekarang, ada jaminan 30 hari uang kembali.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Mendukung pengembangan Next.js

Langsung deploy aplikasi Next.js tanpa perlu setup server. Cukup push kode, dan Next.js hosting yang akan mengurus build, runtime, dan routing agar SSR, ISR, dan rute API dapat bekerja tanpa hambatan. Infrastruktur kami memastikan proyek Anda punya performa yang stabil dan uptime yang tinggi, serta dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Proses deploy ke production akan lebih cepat dan praktis, jadi Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu di operasional sistem.
next.js hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Tanya Jawab (FAQ) Next.js hosting

Pertanyaan dan jawaban seputar layanan Next.js hosting.
Next.js hosting adalah environment production untuk menjalankan aplikasi Next.js, serta menyediakan runtime Node.js, build process, dan fitur server-side. Layanan ini ada karena proyek Next.js butuh SSR, rute API, dan rendering dinamis yang tidak dapat didukung oleh hosting statis.
Jika memilih VPS biasa, Anda sendiri yang harus mengelola OS, versi Node.js, process manager, update keamanan, dan setup deployment. Sedangkan di Node.js hosting, semua konfigurasi server sudah otomatis dilakukan. Jadi, Anda bisa langsung deploy aplikasi Next.js tanpa harus mengelola server stack lagi.
Bisa. Hubungkan akun GitHub, berikan akses ke private repository, dan deploy dari branch pilihan. Update dapat di-pull dari Git, sama seperti pada public repository.
Ada. Setiap paket punya limit resource, dan harus diupgrade jika aplikasi butuh lebih banyak resource. Tidak ada biaya tambahan untuk lonjakan traffic normal, tapi Anda wajib upgrade paket jika sudah melebihi batas kapasitas penggunaan.
Push aplikasi ke repository Git, hubungkan ke Hostinger, dan deploy branch yang akan dijalankan di production. Jika Anda ingin pindah ke Hostinger, arahkan domain setelah deploy dan migrasikan variabel environment dan pengaturan build sesuai kebutuhan.

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