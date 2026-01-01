hosting nestjs

Hosting siap produksi untuk NestJS

Sebarkan aplikasi NestJS Anda dengan pengaturan yang sesuai dengan cara proyek Node.js dibangun dan dikirimkan. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menangani runtime sehingga controller, service, dan API siap dijalankan tanpa pengaturan server tambahan. Proyek Anda tetap berada di infrastruktur yang dibangun untuk keandalan, dengan ruang untuk menangani lalu lintas seiring pertumbuhannya. Ini memberi Anda lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemeliharaan dan lebih banyak waktu untuk mengirimkan perubahan pada aplikasi Anda.