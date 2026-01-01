Hosting Nestjs

Sebarkan aplikasi NestJS dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting nestjs

Satu harga sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi NestJS Anda dengan percaya diri di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Cobalah tanpa risiko dengan garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Hosting siap produksi untuk NestJS

Sebarkan aplikasi NestJS Anda dengan pengaturan yang sesuai dengan cara proyek Node.js dibangun dan dikirimkan. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menangani runtime sehingga controller, service, dan API siap dijalankan tanpa pengaturan server tambahan. Proyek Anda tetap berada di infrastruktur yang dibangun untuk keandalan, dengan ruang untuk menangani lalu lintas seiring pertumbuhannya. Ini memberi Anda lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemeliharaan dan lebih banyak waktu untuk mengirimkan perubahan pada aplikasi Anda.
hosting nestjs

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Nestjs

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Nestjs.
Hosting NestJS adalah lingkungan tempat Anda menyebarkan dan menjalankan aplikasi NestJS Anda sehingga dapat menerima lalu lintas nyata melalui internet. Ini penting karena aplikasi Anda membutuhkan runtime Node.js yang terkelola, penanganan proses, dan sumber daya yang cukup untuk tetap online setelah penyebaran.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri server, versi Node.js, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting NestJS kami, semua itu ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat menyebarkan aplikasi tanpa perlu menyiapkan seluruh tumpukan server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan pilih cabang yang ingin Anda terapkan. Setelah itu, pembaruan dapat diterapkan dari push baru seperti halnya pada repositori publik.
Paket berlangganan mencakup batasan sumber daya, jadi jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket daripada membayar biaya tambahan yang tak terduga. Jika terjadi lonjakan trafik, batasan utamanya adalah CPU, memori, dan kapasitas aplikasi pada paket berlangganan Anda.
Unggah proyek NestJS Anda ke GitHub atau impor repositori yang sudah ada, lalu hubungkan ke Hostinger dan atur perintah mulai serta variabel lingkungan. Jika Anda pindah dari host lain, salin konfigurasi dan pengaturan basis data Anda terlebih dahulu, lalu sebarkan kode sumber yang sama di sini.

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