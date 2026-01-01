Lovable hosting
Deploy aplikasi berbasis Lovable dalam sekejap
Biaya tetap tanpa tambahan
Fitur paket Business
Semua bonus di paket Business, plus:
Fitur paket Business
Semua bonus di paket Business, plus:
Dari hasil build Lovable jadi aplikasi siap pakai
Cukup upload kode, kami urus sisanya
1. Hubungkan proyek
Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.
2. Deploy instan
Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.
3. Kelola dan kembangkan
Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.