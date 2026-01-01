Lovable hosting

Deploy aplikasi berbasis Lovable dalam sekejap

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
lovable hosting

Biaya tetap tanpa tambahan

Deploy aplikasi berbasis Lovable di infrastruktur yang andal dan tepercaya. Coba sekarang, semua paket sudah ada jaminan 30 hari uang kembali.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari hasil build Lovable jadi aplikasi siap pakai

Pindahkan hasil build di Lovable ke Node.js hosting tanpa setup tambahan. Dari prototype jadi aplikasi siap pakai, semua tahapannya serbasimpel karena Anda cukup push kode. Setelah dideploy, aplikasi akan berjalan di infrastruktur terkelola yang performanya andal dan stabil. Anda tidak perlu lagi urus server, dan bisa fokus pada pengembangan fitur.
lovable hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

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Tanya Jawab (FAQ) Lovable hosting

Pertanyaan dan jawaban seputar Lovable hosting.
Lovable hosting adalah platform hosting untuk mengonlinekan aplikasi Node.js berbasis Lovable. Nantinya aplikasi bisa dijalankan di server, uptimenya stabil, dan punya URL publik supaya dapat diakses dan digunakan orang.
Dengan VPS, Anda harus mengelola sendiri OS, runtime Node.js, process manager, update, dan sistem keamanan. Sedangkan dengan Node.js hosting dari Hostinger, semua urusan server sudah ditangani, jadi Anda tinggal fokus membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis Lovable.
Bisa. Cukup hubungkan akun GitHub Anda, beri akses ke repository private, dan deploy branch pilihan. Update dari repository tersebut akan otomatis tersinkron ke deployment tanpa perlu mengekspos kode.
Limit resource di setiap paket sudah ditentukan, serta tidak ada biaya tambahan untuk lonjakan traffic normal. Meskipun begitu, Anda tetap harus upgrade paket jika aplikasi butuh resource dan kapasitas yang lebih banyak.
Push aplikasi Lovable ke GitHub, hubungkan repository ke Hostinger, lalu deploy. Jika Anda ingin memindahkan aplikasi dari hosting lain ke Hostinger, gunakan kembali codebase dan variabel environment yang sama supaya setupnya tetap simpel dan praktis.

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