Google Antigravity hosting
Deploy cepat aplikasi berbasis Google Antigravity
Google Antigravity hosting, biaya tetap tanpa tambahan
Fitur paket Business
Semua bonus di paket Business, plus:
Fitur paket Business
Semua bonus di paket Business, plus:
Rilis lebih cepat dengan workflow Google Antigravity
Cukup upload kode, kami urus sisanya
1. Hubungkan proyek
Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.
2. Deploy instan
Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.
3. Kelola dan kembangkan
Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.