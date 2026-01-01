Rilis lebih cepat dengan workflow Google Antigravity

Pindahkan hasil build di Google Antigravity ke Node.js hosting dan jalankan tanpa perlu mengubah stack. Cukup push kode dan Hostinger yang akan setup runtime, jadi aplikasi Anda akan berfungsi dengan baik dan sesuai ekspektasi. Setelah dideploy, proyek Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola yang uptime-nya stabil dan bisa dikembangkan. Deployment jadi lebih simpel serta praktis, dan Anda tidak perlu lagi urus server.