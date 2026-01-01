Hosting Google AI Studio

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Google AI Studio dalam hitungan menit.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
hosting Google AI Studio

Harga sederhana untuk hosting Google AI Studio.

Hosting aplikasi yang Anda buat dengan Google AI Studio di infrastruktur andal yang dirancang untuk produksi. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari kami, sehingga Anda dapat mencobanya dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari Google AI Studio hingga aplikasi langsung yang cepat.

Bawa aplikasi dan prototipe yang Anda buat di Google AI Studio dari pengujian lokal ke lingkungan Node.js langsung tanpa mengubah alur kerja Anda. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menangani runtime dan penyebaran sehingga proyek Anda siap melayani pengguna nyata dengan pengaturan yang lebih sedikit. Setelah berjalan, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dirancang untuk waktu aktif yang stabil dan ruang untuk berkembang seiring meningkatnya lalu lintas. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan fitur yang dibutuhkan oleh tumpukan teknologi Anda.
hosting Google AI Studio

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

Lihat paket

Rekomendasi lokasi server:

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Google AI Studio

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Google AI Studio.
Artinya, Anda menyebarkan aplikasi atau situs Node.js yang Anda buat dengan Google AI Studio ke server langsung agar pengguna dapat mengaksesnya. Google AI Studio adalah alat pengembangan, bukan sesuatu yang Anda host secara langsung.
Dengan hosting VPS, Anda mengelola sendiri server, pembaruan OS, versi Node.js, pengelola proses, dan keamanan. Dengan hosting Node.js Hostinger, tugas-tugas platform tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi yang Anda buat.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari cabang yang Anda inginkan. Pembaruan dapat di-deploy dari Git dengan cara yang sama seperti pada repositori publik.
Paket berlangganan mencakup batasan sumber daya yang telah ditentukan, dan jika aplikasi Anda melebihi batasan tersebut, aplikasi dapat melambat atau memerlukan paket yang lebih tinggi. Kami tidak menambahkan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas normal; jika Anda membutuhkan kapasitas lebih, Anda dapat meningkatkan paket berlangganan.
Unggah aplikasi ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Jika aplikasi sudah berjalan di tempat lain, Anda dapat mengarahkan kode sumber yang sama ke sini dengan sedikit perubahan, selama sesuai dengan persyaratan hosting Node.js.

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