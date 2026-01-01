Hosting Github Copilot

Sebarkan aplikasi yang dibangun dengan GitHub Copilot, lebih cepat.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting copilot github

Satu harga, tanpa biaya tersembunyi.

Sebarkan aplikasi yang Anda buat dengan GitHub Copilot di hosting andal yang dapat Anda percayai. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari kami, sehingga Anda dapat mencobanya dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Ship Copilot membangun aplikasi tanpa hambatan.

Ambil apa yang Anda bangun dengan GitHub Copilot dan sebarkan ke hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Kode Anda dikirim sebagai aplikasi atau situs yang berfungsi, dengan jalur sederhana dari pengembangan lokal ke produksi. Setelah berjalan, proyek Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk aplikasi Node.js, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk mengirimkan pembaruan. Anda mendapatkan keandalan dan ruang gerak untuk menjaga tumpukan teknologi Anda tetap stabil seiring pertumbuhan lalu lintas.
hosting copilot github

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Copilot GitHub

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Github Copilot.
Artinya, aplikasi Node.js yang Anda buat dihosting menggunakan GitHub Copilot sehingga dapat berjalan di lingkungan produksi dan melayani pengguna nyata. GitHub Copilot membantu Anda menulis kode, tetapi Hostinger menjalankan aplikasi, mengelola runtime, dan memastikan aplikasi tetap tersedia secara online.
Dengan VPS, Anda mengelola server, pengaturan Node.js, pembaruan, dan manajemen proses sendiri. Dengan hosting Node.js Hostinger, bagian-bagian tersebut ditangani untuk Anda, sehingga hosting github copilot lebih mendekati tahap deploy-and-run daripada administrasi server penuh.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Anda dapat terus menggunakan repositori pribadi untuk kontrol versi dan melakukan push pembaruan seperti biasa.
Aplikasi Anda tetap berjalan, tetapi batasan paket tetap berlaku, sehingga lalu lintas tinggi yang berkelanjutan dapat memerlukan peningkatan paket. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas, tetapi Anda harus memilih paket yang sesuai dengan perkiraan penggunaan Anda.
Unggah aplikasi ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan. Jika Anda berpindah dari host lain, perbarui variabel lingkungan, pengaturan basis data, dan catatan domain, lalu uji build produksi.

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