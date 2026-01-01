Ship Copilot membangun aplikasi tanpa hambatan.

Ambil apa yang Anda bangun dengan GitHub Copilot dan sebarkan ke hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Kode Anda dikirim sebagai aplikasi atau situs yang berfungsi, dengan jalur sederhana dari pengembangan lokal ke produksi. Setelah berjalan, proyek Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk aplikasi Node.js, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk mengirimkan pembaruan. Anda mendapatkan keandalan dan ruang gerak untuk menjaga tumpukan teknologi Anda tetap stabil seiring pertumbuhan lalu lintas.