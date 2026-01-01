Hosting Gatsby

Sebarkan situs Gatsby dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting gatsby

Harga sederhana untuk hosting Gatsby

Hosting aplikasi Gatsby Anda dengan percaya diri di hosting Node.js yang andal dan dirancang untuk produksi. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya tanpa risiko.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang untuk performa ala Gatsby.

Sebarkan situs Gatsby Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan halaman statis serta logika aplikasi Anda akan disajikan dari runtime yang siap untuk proyek JavaScript modern. Proyek Anda tetap berada di infrastruktur terkelola dengan waktu aktif dan penskalaan yang ditangani untuk Anda. Itu berarti lebih sedikit tugas penyebaran yang perlu dikelola dan lebih banyak waktu untuk membangun fitur yang benar-benar dapat dilihat pengguna Anda.
hosting gatsby

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

Lihat paket

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Gatsby

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Gatsby.
Hosting Gatsby berarti menyebarkan aplikasi atau situs Gatsby ke lingkungan runtime yang menyajikan frontend yang dihasilkan dan mendukung bagian Node.js yang mungkin dibutuhkan proyek Anda. Ini penting karena hosting produksi menangani waktu aktif, penskalaan, dan penyebaran, sehingga Anda tidak perlu menjalankan semuanya dari mesin lokal Anda.
Dengan VPS, Anda mengelola server, versi Node.js, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan sendiri. Dengan hosting Gatsby terkelola, platform menangani alur runtime dan deployment untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi alih-alih pengaturan server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang ingin Anda gunakan. Pembaruan dapat di-deploy dari push berikutnya dengan cara yang sama seperti pada repositori publik.
Terdapat batasan paket untuk sumber daya dan lalu lintas, dan jika proyek Anda melebihi batasan tersebut, Anda perlu meningkatkan paket alih-alih membayar biaya kelebihan penggunaan secara acak. Periksa detail paket untuk mengetahui batasan saat ini sebelum Anda meluncurkan proyek dalam skala besar.
Hubungkan proyek Gatsby dari repositori Git Anda atau unggah kode sumber build, lalu sebarkan di Hostinger. Jika Anda berpindah dari host lain, perbarui variabel lingkungan dan pengaturan domain Anda, lalu verifikasi bahwa build dan runtime sesuai dengan pengaturan Anda saat ini.

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