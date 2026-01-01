hosting gatsby

Dirancang untuk performa ala Gatsby.

Sebarkan situs Gatsby Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan tambahan. Unggah kode Anda, dan halaman statis serta logika aplikasi Anda akan disajikan dari runtime yang siap untuk proyek JavaScript modern. Proyek Anda tetap berada di infrastruktur terkelola dengan waktu aktif dan penskalaan yang ditangani untuk Anda. Itu berarti lebih sedikit tugas penyebaran yang perlu dikelola dan lebih banyak waktu untuk membangun fitur yang benar-benar dapat dilihat pengguna Anda.