Hosting Framer

Sebarkan proyek Framer dengan hosting yang lebih cepat dan sederhana.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
framer hosting

Hosting Simple Framer, satu harga yang jelas.

Hosting aplikasi dan situs yang Anda buat dengan Framer di infrastruktur andal yang dapat Anda percayai. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari kami, sehingga Anda dapat mencobanya dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari ide Framer hingga situs web yang aktif.

Ubah proyek Framer Anda menjadi aplikasi Node.js yang aktif tanpa menambah hambatan penyebaran. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menangani runtime dan pengaturan sehingga situs atau aplikasi Anda beralih dari build lokal ke produksi dengan lebih sedikit pekerjaan manual. Proyek Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dibangun untuk waktu aktif yang stabil dan kinerja yang dapat diprediksi seiring perubahan lalu lintas. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana untuk terus mengirimkan pembaruan tanpa menghabiskan waktu untuk pemeliharaan server.
framer hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan Umum tentang Hosting Framer

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Framer.
Hosting Framer berarti menyebarkan aplikasi atau situs Node.js yang Anda buat dengan Framer ke server langsung sehingga pengguna dapat mengaksesnya. Ini penting karena build lokal atau pratinjau bukanlah hosting produksi, dan Anda tetap membutuhkan runtime, uptime, dan URL publik.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, runtime Node.js, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting Node.js Hostinger, manajemen server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi yang dibangun dengan Framer alih-alih memelihara infrastruktur.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari cabang yang Anda inginkan. Setelah itu, pembaruan dapat di-deploy dari repositori yang sama tanpa perlu dipublikasikan.
Paket berlangganan memiliki batasan sumber daya, dan jika aplikasi Anda melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas normal, tetapi penggunaan berkelanjutan di luar batas paket harus dialihkan ke paket yang lebih besar.
Unggah proyek Anda ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Jika Anda pindah dari host lain, arahkan domain Anda ke aplikasi baru setelah penyebaran dan verifikasi variabel lingkungan serta pengaturan build Anda.

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