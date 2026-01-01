Hosting Framer

Dari ide Framer hingga situs web yang aktif.

Ubah proyek Framer Anda menjadi aplikasi Node.js yang aktif tanpa menambah hambatan penyebaran. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menangani runtime dan pengaturan sehingga situs atau aplikasi Anda beralih dari build lokal ke produksi dengan lebih sedikit pekerjaan manual. Proyek Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dibangun untuk waktu aktif yang stabil dan kinerja yang dapat diprediksi seiring perubahan lalu lintas. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana untuk terus mengirimkan pembaruan tanpa menghabiskan waktu untuk pemeliharaan server.