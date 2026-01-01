Hosting Fastify tanpa hambatan

Sebarkan aplikasi Fastify Anda dengan pengaturan yang menyederhanakan proses dari kode hingga produksi. Unggah proyek Anda, jalankan runtime Node.js, dan jalankan API atau situs web tanpa perlu menghabiskan waktu untuk konfigurasi server khusus. Aplikasi Anda tetap berada di hosting terkelola yang dirancang untuk keandalan, sehingga pertumbuhan lalu lintas dan pemeliharaan rutin ditangani dengan lebih sedikit pekerjaan manual. Hal ini memberi Anda proses penyebaran yang lebih bersih dan lebih banyak waktu untuk fokus pada rute, logika, dan fitur yang penting.