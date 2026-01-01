Hosting Fastify

Luncurkan aplikasi Fastify dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
Fastify Hosting

Harga Fastify yang sederhana, tanpa biaya tersembunyi.

Hosting aplikasi Fastify Anda dengan percaya diri di hosting Node.js yang andal dan dirancang untuk produksi. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya tanpa risiko.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Hosting Fastify tanpa hambatan

Sebarkan aplikasi Fastify Anda dengan pengaturan yang menyederhanakan proses dari kode hingga produksi. Unggah proyek Anda, jalankan runtime Node.js, dan jalankan API atau situs web tanpa perlu menghabiskan waktu untuk konfigurasi server khusus. Aplikasi Anda tetap berada di hosting terkelola yang dirancang untuk keandalan, sehingga pertumbuhan lalu lintas dan pemeliharaan rutin ditangani dengan lebih sedikit pekerjaan manual. Hal ini memberi Anda proses penyebaran yang lebih bersih dan lebih banyak waktu untuk fokus pada rute, logika, dan fitur yang penting.
Fastify Hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Fastify

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Fastify.
Hosting Fastify berarti menjalankan aplikasi Fastify di lingkungan server yang mendukung Node.js, dependensi, dan proses startup aplikasi Anda. Ini penting karena kode Anda membutuhkan tempat untuk berjalan terus menerus, menangani permintaan, dan tetap dapat diakses di lingkungan produksi.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, versi Node.js, pengelola proses, reverse proxy, dan pembaruan. Dengan hosting Node.js kami untuk Fastify, tugas-tugas tingkat server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat menyebarkan aplikasi tanpa perlu mengelola seluruh mesin.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Pembaruan kemudian dapat ditarik dari Git seperti halnya dengan repositori publik.
Paket berlangganan mencakup batasan sumber daya yang telah ditentukan, jadi jika aplikasi Fastify Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk penggunaan normal, tetapi lalu lintas yang terus-menerus melebihi kapasitas paket Anda dapat memengaruhi kinerja.
Unggah proyek Fastify Anda ke GitHub atau unggah, lalu hubungkan ke Hostinger dan atur perintah mulai serta variabel lingkungan. Jika aplikasi Anda sudah berjalan secara lokal dengan Node.js, alur penyebarannya biasanya mudah.

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