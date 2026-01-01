Jalankan API Express.js tanpa hambatan.

Sebarkan API Express.js dan aplikasi web Anda tanpa perlu menghabiskan waktu untuk pengaturan server. Unggah kode Anda, dan hosting Node.js kami memberi Anda jalur sederhana menuju produksi, sehingga perutean, middleware, dan penanganan permintaan bekerja sesuai harapan proyek Anda. Aplikasi Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dibangun untuk waktu aktif yang stabil dan kinerja yang dapat diprediksi. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan dan lebih banyak waktu untuk meluncurkan fitur, bahkan saat lalu lintas meningkat.