Hosting Expressjs

Jalankan aplikasi Express.js di lingkungan produksi dengan mudah.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting expressjs

Hosting Express.js sederhana, harga bulanan yang jelas.

Jalankan aplikasi dan API Express.js di infrastruktur yang andal, dengan keyakinan untuk melakukan deployment karena setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Jalankan API Express.js tanpa hambatan.

Sebarkan API Express.js dan aplikasi web Anda tanpa perlu menghabiskan waktu untuk pengaturan server. Unggah kode Anda, dan hosting Node.js kami memberi Anda jalur sederhana menuju produksi, sehingga perutean, middleware, dan penanganan permintaan bekerja sesuai harapan proyek Anda. Aplikasi Anda berjalan di atas infrastruktur terkelola yang dibangun untuk waktu aktif yang stabil dan kinerja yang dapat diprediksi. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan dan lebih banyak waktu untuk meluncurkan fitur, bahkan saat lalu lintas meningkat.
hosting expressjs

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

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Pertanyaan Umum tentang Hosting Expressjs

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Expressjs.
Hosting Express.js adalah lingkungan runtime untuk menyebarkan dan menjalankan aplikasi Express di server langsung. Ini penting karena aplikasi Anda membutuhkan Node.js, penanganan proses, dan akses jaringan yang dikonfigurasi dengan benar sebelum pengguna dapat mengaksesnya.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, versi Node.js, pembaruan keamanan, dan pengelola proses. Dengan hosting Node.js dari Hostinger, pengaturan server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga hosting expressjs dapat difokuskan pada aplikasi Anda, bukan administrasi server.
Ya. Anda dapat menghubungkan akun GitHub Anda, mengotorisasi akses ke repositori pribadi, dan melakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Pembaruan kemudian dapat ditarik secara otomatis dari repositori tersebut.
Jika aplikasi Anda melebihi sumber daya yang termasuk dalam paket Anda, kinerja dapat terpengaruh dan Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Hostinger tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan lalu lintas pada hosting Node.js.
Anda dapat melakukan deployment dari repositori Git atau mengunggah aplikasi Anda, mengatur versi Node.js dan perintah mulai, serta mengarahkan domain Anda ke sana. Jika aplikasi Anda sudah berjalan secara lokal, pemindahan biasanya hanya berupa langkah konfigurasi dan deployment, bukan penulisan ulang.

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