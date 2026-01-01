Docusaurus hosting

Pasang situs Docusaurus dalam hitungan menit, bukan jam.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
docusaurus hosting

Harga sederhana untuk hosting Docusaurus.

Hosting situs Docusaurus Anda dengan percaya diri di hosting Node.js andal yang dirancang untuk produksi. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari kami, sehingga Anda dapat mencobanya tanpa risiko.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang untuk dokumen Docusaurus yang dapat diskalakan.

Sebarkan situs Docusaurus Anda di hosting Node.js tanpa pekerjaan pengaturan tambahan. Unggah aplikasi dokumentasi Anda, dan Hostinger akan menangani runtime sehingga situs konten Anda siap menyajikan halaman dengan alur kerja yang sederhana dan familiar. Proyek Anda juga berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk keandalan, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk memperbarui konten. Hal ini memberi tim Anda tempat yang stabil untuk dokumentasi yang dapat terus berkembang seiring pertumbuhan situs Anda.
docusaurus hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Docusaurus

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Docusaurus.
Hosting Docusaurus berarti menyebarkan situs yang dibangun dengan Docusaurus ke lingkungan Node.js yang aktif sehingga orang dapat mengaksesnya secara online. Ini penting karena dokumentasi, blog, atau situs proyek Anda membutuhkan runtime server dan proses penyebaran yang stabil, bukan hanya pengembangan lokal.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, versi Node.js, proses startup, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting Node.js Hostinger untuk Docusaurus, pengaturan runtime dan deployment dikelola untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada situs web alih-alih pemeliharaan server.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Setelah itu, push ke branch tersebut dapat memicu pembaruan dengan cara yang sama seperti pada repositori publik.
Lalu lintas terikat pada batasan paket hosting Anda, dan jika situs Docusaurus Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak menyembunyikan biaya kelebihan penggunaan di balik kata-kata yang samar, jadi periksa batasan paket sebelum peluncuran.
Masukkan situs web Anda ke dalam repositori Git, hubungkan ke Hostinger, dan sebarkan cabang yang berisi build produksi Anda. Jika Anda bermigrasi dari host lain, arahkan domain Anda setelah penyebaran dan verifikasi pengaturan build sesuai dengan pengaturan yang ada.

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