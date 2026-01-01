Dirancang untuk dokumen Docusaurus yang dapat diskalakan.

Sebarkan situs Docusaurus Anda di hosting Node.js tanpa pekerjaan pengaturan tambahan. Unggah aplikasi dokumentasi Anda, dan Hostinger akan menangani runtime sehingga situs konten Anda siap menyajikan halaman dengan alur kerja yang sederhana dan familiar. Proyek Anda juga berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk keandalan, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk memperbarui konten. Hal ini memberi tim Anda tempat yang stabil untuk dokumentasi yang dapat terus berkembang seiring pertumbuhan situs Anda.