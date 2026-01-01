Hosting kursor

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Cursor AI dalam hitungan menit.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting kursor

Harga transparan, tanpa biaya tersembunyi.

Sebarkan aplikasi yang Anda buat dengan Cursor AI di hosting andal yang dapat Anda percayai. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Kirimkan apa yang Anda buat di Cursor AI, lebih cepat.

Pindahkan aplikasi yang Anda buat dengan Cursor AI dari file lokal ke lingkungan Node.js langsung tanpa mengubah alur kerja Anda. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menangani penyiapannya sehingga proyek Anda siap dijalankan dengan lebih sedikit hambatan dan langkah penyebaran yang lebih sedikit. Setelah berjalan, aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk beban kerja Node.js, dengan waktu aktif dan skalabilitas yang terjamin. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari prototipe ke produksi, sementara Anda tetap fokus pada kode di editor Anda.
hosting kursor

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting kursor

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Cursor.
Artinya, Anda perlu menyebarkan aplikasi Node.js yang Anda buat di Cursor AI ke server langsung tempat pengguna dapat mengaksesnya. Hal ini penting karena Cursor AI membantu Anda menulis kode, tetapi hosting-lah yang membuat aplikasi tetap berjalan di lingkungan produksi.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, runtime Node.js, pengelola proses, pembaruan, dan keamanan. Dengan hosting Node.js dari Hostinger, pekerjaan server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi yang dibangun di Cursor AI.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Anda dapat menjaga repositori tetap privat selama proses berlangsung.
Paket Anda mencakup sejumlah sumber daya tertentu, dan jika aplikasi Anda berkembang melebihi batas tersebut, Anda perlu meningkatkan paket. Kami tidak mengenakan biaya tambahan yang mengejutkan untuk lonjakan trafik, tetapi penggunaan yang lebih tinggi secara berkelanjutan mungkin memerlukan paket yang lebih besar.
Unggah proyek Anda ke GitHub atau unggah kodenya, lalu hubungkan ke Hostinger dan sebarkan aplikasi Node.js. Jika Anda berpindah dari host lain, arahkan pengaturan aplikasi, variabel lingkungan, dan perintah build yang sama ke penyebaran yang baru.

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