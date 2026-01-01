Kirimkan apa yang Anda buat di Cursor AI, lebih cepat.

Pindahkan aplikasi yang Anda buat dengan Cursor AI dari file lokal ke lingkungan Node.js langsung tanpa mengubah alur kerja Anda. Unggah kode Anda, dan Hostinger akan menangani penyiapannya sehingga proyek Anda siap dijalankan dengan lebih sedikit hambatan dan langkah penyebaran yang lebih sedikit. Setelah berjalan, aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk beban kerja Node.js, dengan waktu aktif dan skalabilitas yang terjamin. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari prototipe ke produksi, sementara Anda tetap fokus pada kode di editor Anda.