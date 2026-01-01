Continue.dev hosting

Bangun aplikasi Anda dengan Continue.dev, dan sebarkan aplikasi Anda di Hostinger.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
lanjutkan.hosting dev

Satu harga bulanan, tanpa biaya tersembunyi.

Pilih paket yang sesuai dengan alur kerja Anda dan hosting Continue.dev dengan percaya diri. Nikmati performa yang andal, pengaturan yang mudah, dan garansi uang kembali 30 hari kami.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Kirimkan apa yang Anda buat dengan Continue.dev lebih cepat.

Bawa apa yang Anda bangun dengan Continue.dev dari prototipe ke produksi tanpa mengubah alur kerja Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi aplikasi Anda jalur sederhana dari pengembangan lokal ke lingkungan langsung, sehingga Anda dapat menyebarkan proyek yang telah Anda sempurnakan dan terus bekerja di tumpukan teknologi yang Anda kenal. Setelah berjalan, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk Node.js, dengan waktu aktif yang andal dan ruang untuk menangani lalu lintas yang terus meningkat. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk pengaturan dan pemeliharaan server, dan lebih banyak waktu untuk meluncurkan fitur dan meningkatkan produk.
lanjutkan.hosting dev

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
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Server lokal, performa global

Pertanyaan Umum tentang Hosting Continue.dev

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Continue.dev.
Continue.dev hosting adalah lingkungan terkelola untuk menjalankan dan menghubungkan Continue.dev dengan aplikasi, alat, dan penyedia model Anda. Ini membantu Anda melakukan deployment lebih cepat tanpa harus menangani pengaturan server, pembaruan, atau pemeliharaan dasar sendiri.
VPS memberi Anda kendali penuh atas server, tetapi Anda yang mengelola pengaturan, keamanan, penskalaan, dan pembaruan. Hosting Continue.dev lebih sederhana: sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk layanan tersebut, sehingga Anda dapat memulai lebih cepat dengan lebih sedikit pekerjaan manual.
Ya. Hosting Continue.dev mendukung repositori GitHub pribadi, sehingga Anda dapat menghubungkan kode Anda dengan aman dan menjaga proyek internal tetap terlindungi selama proses deployment.
Paket berlangganan mungkin mencakup batasan sumber daya berdasarkan penggunaan. Jika aplikasi Anda membutuhkan lebih banyak kapasitas, Anda dapat meningkatkan paket sebelum mencapai batas penggunaan, daripada membayar biaya kelebihan penggunaan yang tidak terduga.
Pengaturannya mudah dan dirancang untuk pengguna teknis. Jika Anda berpindah dari host lain, Anda dapat memigrasikan proyek Anda dengan menghubungkan repositori Anda, mengkonfigurasi lingkungan Anda, dan melakukan deployment dalam beberapa langkah.

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