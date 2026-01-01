Onlinekan proyek Claude Code lebih cepat & praktis

Pindahkan aplikasi dan prototype berbasis Claude Code dari komputer ke hosting tanpa perlu membuat workflow baru. Cukup push proyek Node.js, dan Hostinger yang akan mengurus server dan deployment sampai aplikasi siap digunakan. Setelah dionlinekan, aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola yang uptime-nya stabil dan dapat dikembangkan. Jadi, Anda tidak perlu urus server lagi dan bisa fokus mengembangkan kode maupun fitur yang sudah dirilis.