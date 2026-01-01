Claude Code hosting

Deploy aplikasi berbasis Claude Code dalam sekejap

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
claude code hosting

Claude Code hosting, biaya tetap tanpa tambahan

Deploy aplikasi berbasis Claude Code di hosting tepercaya. Coba sekarang, semua paket sudah ada jaminan 30 hari uang kembali.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Onlinekan proyek Claude Code lebih cepat & praktis

Pindahkan aplikasi dan prototype berbasis Claude Code dari komputer ke hosting tanpa perlu membuat workflow baru. Cukup push proyek Node.js, dan Hostinger yang akan mengurus server dan deployment sampai aplikasi siap digunakan. Setelah dionlinekan, aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola yang uptime-nya stabil dan dapat dikembangkan. Jadi, Anda tidak perlu urus server lagi dan bisa fokus mengembangkan kode maupun fitur yang sudah dirilis.
claude code hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

Lihat paket

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Server lokal, performa global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia.
Coba sekarang
Server lokal, performa global

Tanya Jawab (FAQ) Claude Code hosting

Pertanyaan dan jawaban seputar Claude code hosting.
Claude Code hosting adalah platform untuk mengonlinekan aplikasi Node.js berbasis Claude Code. Kode yang dibuat tidak akan langsung online. Anda butuh server, sistem pengelolaan, dan akses ke internet agar aplikasi bisa dipakai oleh pengguna nyata.
Dengan VPS, Anda harus mengelola sendiri OS, Node.js, update, dan proses aplikasi. Sedangkan dengan Node.js hosting dari Hostinger untuk Claude Code, semua urusan server sudah ditangani. Jadi, Anda bisa fokus pada pengembangan aplikasi dan flow deployment.
Bisa. Cukup hubungkan akun GitHub Anda, beri akses ke repository private, dan deploy dari branch pilihan. Setiap update dapat di-pull dari repository yang sama tanpa harus mengekspos kode.
Limit resource sudah ditentukan di setiap paket. Jika traffic melebihi limit, performa aplikasi akan melambat. Itu artinya Anda harus upgrade paket. Meskipun tidak ada biaya tambahan akibat lonjakan traffic, Anda tetap harus upgrade agar performa aplikasi tetap optimal.
Push proyek ke GitHub, hubungkan repository, dan deploy di Hostinger. Jika Anda ingin memindahkan proyek dari hosting lain, ubah variabel environment dan pengaturan domain, lalu uji aplikasi setelah deployment pertama.

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.