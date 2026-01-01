Bolt hosting

Luncurkan aplikasi yang dibangun dengan Bolt.new dalam hitungan menit.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting baut

Harga transparan, tanpa biaya tersembunyi.

Sebarkan aplikasi yang Anda buat dengan Bolt.new di hosting andal yang dapat Anda percayai. Setiap paket menyertakan garansi uang kembali 30 hari, sehingga Anda dapat mencobanya dengan percaya diri.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari Bolt. Ide baru menjadi aplikasi yang aktif.

Bawa aplikasi atau situs yang Anda buat di Bolt.new dari prototipe ke produksi tanpa mengubah alur kerja Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi Anda jalur yang mudah untuk menyebarkan proyek Anda, sehingga Anda dapat beralih dari kode yang dihasilkan ke aplikasi langsung dengan lebih sedikit pengaturan. Setelah berjalan, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk Node.js, dengan waktu aktif dan penskalaan yang ditangani untuk Anda. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk menangani pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan produk yang sebenarnya dilihat pengguna Anda.
hosting baut

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang hosting Bolt

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Bolt.
Artinya, Anda menyebarkan aplikasi Node.js yang Anda buat di Bolt.new ke server langsung sehingga pengguna sungguhan dapat mengaksesnya. Ini memberikan proyek Anda lingkungan kerja yang stabil, infrastruktur yang terkelola, dan URL publik, alih-alih membiarkannya sebagai prototipe lokal.
Dengan VPS, Anda mengelola sendiri sistem operasi, versi Node.js, pengelola proses, pembaruan keamanan, dan reverse proxy. Dengan hosting Node.js Hostinger, tugas-tugas server tersebut ditangani untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aplikasi yang dibangun dengan Bolt.new.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, berikan akses ke repositori pribadi, dan sebarkan cabang yang Anda inginkan. Pembaruan kemudian dapat didorong melalui Git seperti proyek terhubung lainnya.
Terdapat batasan paket untuk sumber daya dan lalu lintas, dan jika aplikasi Anda berkembang melebihi batasan tersebut, Anda mungkin perlu meningkatkan paket. Kami tidak menambahkan biaya tambahan yang mengejutkan untuk penggunaan normal, tetapi lalu lintas tinggi yang berkelanjutan sebaiknya disesuaikan dengan paket yang lebih besar.
Unggah proyek ke GitHub, hubungkan repositori di Hostinger, dan sebarkan di hosting Node.js. Jika Anda berasal dari host lain, biasanya Anda dapat mempertahankan kode yang sama dan hanya perlu menyesuaikan variabel lingkungan, perintah build, atau pengaturan startup.

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