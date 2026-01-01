Dari Bolt. Ide baru menjadi aplikasi yang aktif.

Bawa aplikasi atau situs yang Anda buat di Bolt.new dari prototipe ke produksi tanpa mengubah alur kerja Anda. Hosting Node.js dari Hostinger memberi Anda jalur yang mudah untuk menyebarkan proyek Anda, sehingga Anda dapat beralih dari kode yang dihasilkan ke aplikasi langsung dengan lebih sedikit pengaturan. Setelah berjalan, aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dibangun untuk Node.js, dengan waktu aktif dan penskalaan yang ditangani untuk Anda. Itu berarti lebih sedikit waktu untuk menangani pemeliharaan server dan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan produk yang sebenarnya dilihat pengguna Anda.