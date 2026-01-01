Base44 hosting

Deploy aplikasi berbasis Base44 dalam sekejap

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
base44 hosting

Base44 hosting, biaya tetap tanpa tambahan

Deploy aplikasi berbasis Base44 di hosting tepercaya. Coba sekarang, semua paket sudah ada jaminan 30 hari uang kembali.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dari ide jadi aplikasi berbasis Base44

Pindahkan aplikasi dan prototype berbasis Base44 dari komputer ke Node.js hosting tanpa perlu buat workflow baru. Dari proyek sampai jadi aplikasi siap pakai, semua prosesnya simpel. Setelah dionlinekan, aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola yang uptime dan penskalaannya sudah otomatis. Anda tidak perlu urus server lagi, tinggal fokus saja mengembangkan fitur, memperbaiki bug, dan mengelola update.
base44 hosting

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Tanya Jawab (FAQ) Base44 hosting

Pertanyaan dan jawaban seputar Base44 hosting.
Base44 hosting adalah platform untuk mengonlinekan aplikasi Node.js berbasis Base44. Nantinya aplikasi Anda akan berjalan di infrastruktur terkelola dan bukan lagi di komputer serta punya URL publik dan server.
Dengan VPS, Anda harus mengelola sendiri OS, versi Node.js, process manager, update, dan sistem keamanan. Sedangkan dengan Node.js hosting dari Hostinger, semua urusan server sudah ditangani, jadi Anda bisa fokus pada pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis Base44.
Bisa. Cukup hubungkan akun GitHub Anda, beri akses ke repository private, dan deploy dari branch pilihan. Setiap kali Anda push perubahan, aplikasi akan diperbarui dari repository yang sama.
Performa aplikasi akan melambat, dan itu artinya Anda harus upgrade paket. Meskipun tidak ada biaya tambahan, pastikan limit dari paket yang Anda pilih sudah sesuai kebutuhan sebelum mengonlinekan aplikasi.
Deploy aplikasi dari repository GitHub atau upload file proyek, lalu setup variabel environment dan jalankan command di Hostinger. Jika Anda ingin memindahkan aplikasi dari hosting lain, arahkan domain ke aplikasi baru setelah verifikasi.

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