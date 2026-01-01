Hosting Angular

Sebarkan aplikasi Angular dengan hosting Node.js yang dapat diskalakan sesuai kebutuhan Anda.

Gratis domain 1 tahun
Gratis email bisnis 1 tahun
Gratis SSL siap pasang
mulaiRp38.900/bln
Ambil promo
Jaminan 30 hari uang kembali
hosting angular

Harga sederhana untuk hosting Angular.

Hosting aplikasi Angular Anda di infrastruktur andal yang dibangun untuk produksi. Jika tidak sesuai, garansi uang kembali 30 hari kami memberi Anda ketenangan pikiran.
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
TERPOPULER
Diskon 70%
Bisnis
Lebih banyak tool dan resource untuk berkembang
Rp129.900
Rp38.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp1.867.200 (harga normal Rp6.235.200). Biaya perpanjangan Rp121.900/bln.
5 Web App
50 website
2 CPU core
3 GB RAM
50 GB NVMe storage tercepat di dunia
5 mailbox per website, gratis 1 tahun

Fitur paket Business

Konektor disertakan
GRATIS
Bangun dengan Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domain 1 tahun
Sertifikat Managed SSL
GRATIS
CDN internal global
GRATIS
Integrasi GitHub dengan deployment otomatis
Deployment berbasis IDE
BARU
Backup harian dan sesuai kebutuhan
Web application firewall
AI bot untuk kelola traffic
Unlimited bandwidth
Database Managed MySQL
Diskon 65%
Cloud Startup
Resource 20x lebih besar dengan Cloud hosting
Rp329.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Beli paket 48 bulan seharga Rp5.611.200 (harga normal Rp15.835.200). Biaya perpanjangan Rp310.900/bln.
10 Web App
BARU
Unlimited website
4 CPU core
4 GB RAM
100 GB NVMe storage tercepat di dunia
Unlimited mailbox per website, gratis 1 tahun

Semua bonus di paket Business, plus:

Bantuan prioritas 24/7
Lebih stabil dan fleksibel dengan alamat IP dedicated
Tetap stabil saat traffic tinggi dengan power boost selama satu minggu/bulan
Performa database & limit koneksi lebih tinggi
Lihat semua

Harga yang ditampilkan adalah tarif bulanan belum termasuk pajak. Total harga yang harus dibayar saat pembayaran adalah harga bulanan dikalikan dengan durasi berlangganan paket, ditambah pajak.

Dirancang untuk performa aplikasi Angular.

Sebarkan aplikasi Angular Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan server tambahan. Unggah proyek Anda, dan Hostinger akan menangani alur runtime dan penyebaran sehingga situs atau aplikasi yang Anda bangun dapat ditayangkan dengan lebih mudah. Aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dirancang agar tetap andal seiring perubahan lalu lintas, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan dan lebih banyak waktu untuk mengirimkan pembaruan. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari kode ke produksi, dengan hosting yang tidak mengganggu.
hosting angular

Cukup upload kode, kami urus sisanya

1. Hubungkan proyek

1. Hubungkan proyek

Hubungkan GitHub, upload ZIP, atau deploy lewat AI code assistant. Framework langsung terdeteksi, command build otomatis dijalankan, dan proyek siap dirilis.

2. Deploy instan

2. Deploy instan

Deploy aplikasi web hanya dalam beberapa detik, lengkap dengan server, keamanan, dan scaling otomatis.

3. Kelola dan kembangkan

3. Kelola dan kembangkan

Tetap pegang kendali dan kembangkan proyek tanpa ragu. Pantau performa, lakukan domain mapping, dan deploy ulang otomatis.

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Server lokal, performa global

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Server lokal, performa global

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Hosting Angular

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang layanan hosting Angular.
Hosting Angular adalah lingkungan produksi tempat aplikasi atau situs Node.js yang Anda bangun dengan Angular berjalan untuk pengguna sebenarnya. Ini penting karena Anda membutuhkan server yang dapat menangani penyebaran, dependensi runtime, perutean, dan waktu aktif di luar mesin lokal Anda.
Dengan VPS, Anda mengelola sistem operasi, versi Node.js, manajemen proses, pembaruan, dan keamanan sendiri. Dengan hosting Node.js Hostinger, platform menangani lapisan server sehingga Anda dapat menyebarkan aplikasi Angular Anda tanpa perlu memelihara seluruh mesin.
Ya. Hubungkan akun GitHub Anda, otorisasi akses ke repositori pribadi, dan lakukan deployment dari branch yang Anda inginkan. Pembaruan dapat ditarik dari repositori pribadi yang sama setelah setiap push.
Jika lalu lintas data melebihi batas paket Anda, permintaan mungkin dibatasi atau kinerja dapat menurun hingga Anda meningkatkan paket. Hostinger tidak menyembunyikan hal ini di balik tagihan kelebihan penggunaan yang tidak jelas; kapasitas terikat pada paket yang Anda pilih.
Unggah proyek Anda ke GitHub atau impor kode yang sudah ada, lalu hubungkan repositori di Hostinger dan lakukan deployment. Jika Anda berpindah dari host lain, arahkan domain Anda ke aplikasi baru setelah deployment dan verifikasi variabel lingkungan serta pengaturan build.

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