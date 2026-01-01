hosting angular

Dirancang untuk performa aplikasi Angular.

Sebarkan aplikasi Angular Anda di hosting Node.js tanpa pengaturan server tambahan. Unggah proyek Anda, dan Hostinger akan menangani alur runtime dan penyebaran sehingga situs atau aplikasi yang Anda bangun dapat ditayangkan dengan lebih mudah. Aplikasi Anda berjalan di infrastruktur terkelola yang dirancang agar tetap andal seiring perubahan lalu lintas, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemeliharaan dan lebih banyak waktu untuk mengirimkan pembaruan. Ini memberi Anda jalur yang lebih sederhana dari kode ke produksi, dengan hosting yang tidak mengganggu.