Buat merek Anda tak terlupakan dengan domain .fun

Rp678.900/thnRp17.900Tahun pertama
Diskon 97%
Untuk tahun pertama
.fun
Gratis domain .fun dengan berlangganan paket Premium web hosting 12 bulan.

Mengenal domain .fun

Panduan praktis memilih domain .fun

Apa itu domain .fun?

Domain .fun adalah TLD generik yang dirancang untuk hiburan, hobi, dan proyek-proyek yang menyenangkan. Domain ini terbuka untuk semua orang dan sering digunakan untuk game, acara, situs humor, dan komunitas kreatif.

Domain .fun ditujukan untuk siapa?

Domain .fun cocok untuk blog hiburan, komunitas game, penyelenggara acara, layanan pesta, dan kreator humor yang ingin menampilkan konten yang menyenangkan, membangun merek yang mudah diingat, dan menandakan pengalaman yang ringan.

Mengapa memilih domain .fun?

Domain .fun secara jelas menandakan konten yang menghibur, membantu pengunjung memahami situs web Anda sekilas dan membuat nama Anda lebih mudah diingat. Ini mendukung branding yang konsisten di seluruh situs, email, dan saluran pemasaran Anda.

Informasi domain untuk .fun

TLD
.fun
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
3 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
Proteksi premium untuk domain
Add-on
RegistrarLock
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313

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Tips memilih nama domain terbaik

1. Gunakan nama brand Anda

Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
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Tanya Jawab (FAQ) domain .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, itâ€™s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs Rp17.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp678.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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