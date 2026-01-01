Buat merek Anda tak terlupakan dengan domain .fun
Rp678.900/thnRp17.900Tahun pertamaUntuk tahun pertama
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Mengenal domain .fun
Panduan praktis memilih domain .fun
Apa itu domain .fun?
Domain .fun adalah TLD generik yang dirancang untuk hiburan, hobi, dan proyek-proyek yang menyenangkan. Domain ini terbuka untuk semua orang dan sering digunakan untuk game, acara, situs humor, dan komunitas kreatif.
Domain .fun ditujukan untuk siapa?
Domain .fun cocok untuk blog hiburan, komunitas game, penyelenggara acara, layanan pesta, dan kreator humor yang ingin menampilkan konten yang menyenangkan, membangun merek yang mudah diingat, dan menandakan pengalaman yang ringan.
Mengapa memilih domain .fun?
Domain .fun secara jelas menandakan konten yang menghibur, membantu pengunjung memahami situs web Anda sekilas dan membuat nama Anda lebih mudah diingat. Ini mendukung branding yang konsisten di seluruh situs, email, dan saluran pemasaran Anda.
Informasi domain untuk .fun
TLD
.fun
Jenis TLD
gTLD
Periode pendaftaran minimum
1 tahun
Periode pendaftaran maksimum
3 tahun
Proteksi Privasi Domain WHOIS
Gratis
Proteksi premium untuk domain
Add-on
RegistrarLock
DNSSEC
Biaya ICANN
Rp3.313
Mengapa pilih Hostinger untuk daftarkan domain?
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Gratis proteksi privasi domain
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Tips
Tips memilih nama domain terbaik
1. Gunakan nama brand Anda
Gunakan nama brand atau kata kunci yang relevan agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian.
2. Pilih nama yang singkat
Sebaiknya nama domain tidak lebih dari 3 kata agar mudah dibaca dan diingat.
3. Simpel lebih baik
Hindari tanda hubung, angka, slang, dan kata yang sulit dieja.
4. Sesuaikan dengan audiens
Pilih ekstensi domain yang pas dengan target audiens lokal maupun global.
5. Langsung daftarkan
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Tanya Jawab (FAQ) domain .fun
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, itâ€™s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs Rp17.900 for the first year. After that, the renewal fee is Rp678.900/tahun. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.