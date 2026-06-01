Hostinger Mail vs Zoho Mail

Mengeksplorasi alternatif Zoho Mail? Bandingkan Hostinger dan Zoho dalam sekejap untuk menemukan layanan hosting email bisnis yang tepat untuk kebutuhan Anda.
Lihat perbandingan

Mengapa memilih Hostinger Mail?

Email yang bagus tidak harus rumit atau mahal. Di sinilah Hostinger hadir.

Nilai yang benar-benar masuk akal

Kotak masuk profesional tidak harus mahal. Hostinger Business Email memberi Anda alamat bermerek, keamanan yang solid, dan ruang untuk berkembang â€“ tanpa kenaikan biaya perpanjangan yang mengejutkan.

Siap beroperasi dalam hitungan menit.

Tidak perlu pusing dengan pengaturan teknis. Baik domain Anda ada di Hostinger atau tidak, mengaktifkan kotak masuk Anda hanya membutuhkan beberapa klik â€“ dan email profesional pertama Anda siap dikirim.

Hal-hal penting, tercakup

Penyaringan spam, otentikasi email, akses seluler, dan alat penulisan AI â€“ semuanya terintegrasi. Sehingga Anda dapat fokus pada bisnis Anda, bukan pada kotak masuk Anda.

Perbandingan langsung

Bandingkan harga dan fitur secara sekilas.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Harga mulai per kotak pos*

Starts at Rp5.900/bulan
$1/bulan

Domain gratis

Ya
Tidak

Kapasitas penyimpanan per kotak surat

10GB-50GB
5GB-100GB

Nama alias email

Hingga 30
Hingga 30

Aturan penerusan

Ya
Ya

Balasan otomatis

Ya
Ya

Perlindungan terhadap spam dan virus

Ya
Ya

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Ya
Ya

Lihat siapa yang membuka email Anda

Semua rencana
Tidak

Interaksi email

Ya
Tidak

Fitur AI

Ya, asisten AI, penulisan AI, pencarian cerdas & ringkasan.
Ya, asisten AI

Email agen

Ya
Tidak

Dukungan pelanggan

obrolan langsung 24/7
Email 24/7; Chat pada paket berbayar

Skor ulasan di Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Coba sekarang

*Tanggal perbandingan: 1 Juni 2026.

Temukan mengapa lebih dari 5 juta pemilik situs web memilih Hostinger.

Jangan hanya percaya kata-kata kami â€“ berikut adalah apa yang dikatakan orang-orang yang telah menggunakan layanan email bisnis Hostinger tentang pengalaman mereka.

Simos

Review provider

Saya telah menggunakan Hostinger selama lebih dari setahun, dan saya sangat terkesan. Meskipun profesionalisme mereka secara keseluruhan terlihat jelas, layanan email mereka benar-benar fantastis â€“ andal, mudah diatur, dan sempurna untuk komunikasi profesional.

Bob Stewart

Review provider

Layanan Hostinger memiliki semua yang saya butuhkan untuk email dan domain dengan fitur yang tepat dan harga yang wajar. Layanan hosting lain mengklaim sebagai yang terbaik tetapi mereka membuat Anda terjebak dalam kerumitan dan pemasaran.

OASK Publishers

Review provider

Saya telah menggunakan Layanan Email Hostinger untuk komunikasi bisnis, dan secara keseluruhan, pengalamannya lancar dan dapat diandalkan. Proses pengaturannya mudah, dan menghubungkan email domain khusus pun mudah, bahkan tanpa pengetahuan teknis tingkat lanjut.

Beli paket email bisnis berbasis AI Anda

Jaminan 30 hari uang kembali

Batalkan kapan saja

Bantuan 24/7

48 bulan
Diskon 80%
Starter
Cocok untuk: entrepreneur
Rp28.900
Rp5.900/bln
Pilih paket
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp13.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Termasuk 1 mailbox
5 GB storage per mailbox
5 forwarding rule
5 email alias

Keuntungan:

Agentic Mail
TERPOPULER
Diskon 76%
Standard
Cocok untuk: bisnis kecil siap untuk berkembang
Rp36.900
Rp8.900/bln
Pilih paket
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp21.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Termasuk 1 mailbox
20 GB storage per mailbox
20 forwarding rule
10 email alias

Keuntungan:

Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Lihat siapa yang membuka email Anda
AI smart reply untuk email
Balas otomatis
Agentic Mail
Diskon 73%
Premium
Cocok untuk: tim yang berkembang
Rp58.900
Rp15.900/bln
Pilih paket
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp34.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Termasuk 1 mailbox
50 GB storage per mailbox
50 forwarding rule
30 email alias

Keuntungan:

Domain gratis selama 1 tahun
Lacak jumlah klik link dan jumlah file dibuka
Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Lihat siapa yang membuka email Anda
Balas otomatis
Agentic Mail
Diskon 80%
Starter
Cocok untuk: entrepreneur
Rp28.900
Rp5.900/bln
Pilih paket
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp13.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Termasuk 1 mailbox
5 GB storage per mailbox
5 forwarding rule
5 email alias

Keuntungan:

Agentic Mail
TERPOPULER
Diskon 76%
Standard
Cocok untuk: bisnis kecil siap untuk berkembang
Rp36.900
Rp8.900/bln
Pilih paket
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp21.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Termasuk 1 mailbox
20 GB storage per mailbox
20 forwarding rule
10 email alias

Keuntungan:

Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Lihat siapa yang membuka email Anda
AI smart reply untuk email
Balas otomatis
Agentic Mail
Diskon 73%
Premium
Cocok untuk: tim yang berkembang
Rp58.900
Rp15.900/bln
Pilih paket
Harga per mailbox. Untuk durasi 48 bulan. Biaya perpanjangan Rp34.900/bln untuk durasi 48 bulan.
Termasuk 1 mailbox
50 GB storage per mailbox
50 forwarding rule
30 email alias

Keuntungan:

Domain gratis selama 1 tahun
Lacak jumlah klik link dan jumlah file dibuka
Cari, balas, ringkas, dan tulis â€“ semuanya pakai alat AI â€“ tanpa batas
Lihat siapa yang membuka email Anda
Balas otomatis
Agentic Mail

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Perlindungan terhadap spam, virus, phishing
Akses email di semua aplikasi atau perangkat
Pantau semua aktivitas mailbox dengan log audit
Amankan data dengan enkripsi end-to-end
Mudah migrasi email
Atur balasan otomatis saat Anda offline
Teruskan email ke alamat email lainnya
Terima email yang dikirim ke alamat salah ketik
Webmail cepat, praktis, dan bebas gangguan
Perlindungan terhadap spam, virus, phishing
Akses email di semua aplikasi atau perangkat
Pantau semua aktivitas mailbox dengan log audit
Amankan data dengan enkripsi end-to-end
Mudah migrasi email
Atur balasan otomatis saat Anda offline
Teruskan email ke alamat email lainnya
Terima email yang dikirim ke alamat salah ketik
Webmail cepat, praktis, dan bebas gangguan

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Bawa kotak masuk email Anda ke mana pun Anda pergi

AI assistant Kodee siap bantu memindahkan email, folder, dan kontak dari provider lama Anda dalam sekejap.
Migrasi kotak surat
Bawa kotak masuk email Anda ke mana pun Anda pergi

Hostinger Mail vs penyedia hosting email lainnya

Hostinger Mail vs GoDaddy Email

Hostinger vs GoDaddy (hosting)

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.