Az Openship egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető telepítési platform, amely bármely szervert saját platform-as-a-service szolgáltatásává alakít.

Mutasson rá egy Git adattárra, és az észleli a stacket. Ezután konténert épít, adatbázisokat, domaineket és TLS-t biztosít, majd elküldi az eredményt. Nincs szükség pipeline fájlokra vagy YAML karbantartására. A push-to-deploy, az előnézeti környezetek, a staging és production munkafolyamatok, valamint az egykattintásos visszaállítások beépítve érkeznek.

Az Openship saját szerveren történő üzemeltetése a build pipeline-t, az alkalmazásadatokat és az infrastruktúrát teljes mértékben az Ön által ellenőrzött gépeken tartja. Nincs ülésenkénti díjazás vagy gyártói függőség. Mindent kezelhet egy webes irányítópultról, asztali alkalmazásból, CLI-ből vagy REST API-ból. A szabványos Docker konténereket tetszés szerint mozgathatja a szolgáltatók között.