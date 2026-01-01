Telepítse az Openshipet egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető telepítési platform beépített CI/CD-vel, bármilyen stack saját szervereire történő telepítéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Openship szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Openship
Az Openship egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető telepítési platform, amely bármely szervert saját platform-as-a-service szolgáltatásává alakít.
Mutasson rá egy Git adattárra, és az észleli a stacket. Ezután konténert épít, adatbázisokat, domaineket és TLS-t biztosít, majd elküldi az eredményt. Nincs szükség pipeline fájlokra vagy YAML karbantartására. A push-to-deploy, az előnézeti környezetek, a staging és production munkafolyamatok, valamint az egykattintásos visszaállítások beépítve érkeznek.
Az Openship saját szerveren történő üzemeltetése a build pipeline-t, az alkalmazásadatokat és az infrastruktúrát teljes mértékben az Ön által ellenőrzött gépeken tartja. Nincs ülésenkénti díjazás vagy gyártói függőség. Mindent kezelhet egy webes irányítópultról, asztali alkalmazásból, CLI-ből vagy REST API-ból. A szabványos Docker konténereket tetszés szerint mozgathatja a szolgáltatók között.
A Openship főbb funkciói
Beépített CI/CD
Közvetlen telepítés előnézeti környezetekkel, tesztelési és éles környezeti munkafolyamatokkal, valamint egykattintásos visszaállításokkal — nem kell pipeline fájlokat írni.
Bármilyen stack, bármilyen szerver
Telepíthet Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker vagy monorepókat bármilyen VPS-re, dedikált szerverre vagy otthoni laborba.
Teljesen menedzselt backend
Biztosítson Postgres, MySQL, MongoDB és Redis adatbázisokat, valamint feldolgozókat, WebSockets-eket és objektumtárolást egyetlen vezérlősíkról.
Domainek és SSL
Automatikus HTTPS tanúsítványok, helyettesítő karakter támogatás és korlátlan domainek, automatikus megújítással kezelve minden telepítéshez.
Háromféle munkavégzés
Telepítések kezelése egy teljes asztali alkalmazásból, egy csapat webes irányítópultjáról vagy egy szkriptelhető CLI-ből, amelyet egy REST API támogat.
Konténerhordozhatóság
Minden szabványos Docker konténerként fut, így szabadon mozgathatja a munkaterheléseket szolgáltatók vagy saját üzemeltetésű hardverek között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Openship szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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