Az ExcaliDash egy önállóan üzemeltetett felügyeleti réteg az Excalidraw számára, amely a szétszórt rajzok gyűjteményét rendezett, kereshető munkaterületté alakítja. Ahelyett, hogy egyedi .excalidraw fájlokkal zsonglőrködne, egy központi irányítópultot kap. Itt a vázlatok gyűjteményekben élnek, minden változás rögzítésre kerül a verzióelőzményekben, és a diagramok megoszthatók hatókörrel rendelkező linkeken keresztül. A teljes Excalidraw szerkesztőt egy könnyű háttérrendszerrel csomagolja, így a rajzolás, mentés és rendszerezés mind egyetlen privát példányban történik.

Az ExcaliDash saját VPS-en való futtatása minden diagramot, architektúra vázlatot és ötletgyűjtő táblát teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tart. Nincsenek felhasználónkénti díjak és nincs harmadik fél hozzáférése az adataihoz. Az opcionális többfelhasználós fiókok és az OIDC egyszeri bejelentkezés révén a csapatok biztonságosan működhetnek együtt az Ön irányítása alatt.