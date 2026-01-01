Telepítse az ExcaliDash-t egykatintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű irányítópult az Excalidraw rajzok rendszerezéséhez, kezeléséhez és közös munkához, verzióelőzményekkel és biztonságos linkmegosztással.
Válasszon VPS csomagot a ExcaliDash szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ExcaliDash
Az ExcaliDash egy önállóan üzemeltetett felügyeleti réteg az Excalidraw számára, amely a szétszórt rajzok gyűjteményét rendezett, kereshető munkaterületté alakítja. Ahelyett, hogy egyedi .excalidraw fájlokkal zsonglőrködne, egy központi irányítópultot kap. Itt a vázlatok gyűjteményekben élnek, minden változás rögzítésre kerül a verzióelőzményekben, és a diagramok megoszthatók hatókörrel rendelkező linkeken keresztül. A teljes Excalidraw szerkesztőt egy könnyű háttérrendszerrel csomagolja, így a rajzolás, mentés és rendszerezés mind egyetlen privát példányban történik.
Az ExcaliDash saját VPS-en való futtatása minden diagramot, architektúra vázlatot és ötletgyűjtő táblát teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tart. Nincsenek felhasználónkénti díjak és nincs harmadik fél hozzáférése az adataihoz. Az opcionális többfelhasználós fiókok és az OIDC egyszeri bejelentkezés révén a csapatok biztonságosan működhetnek együtt az Ön irányítása alatt.
A ExcaliDash főbb funkciói
Központosított rajz irányítópult
Rendszerezd az összes Excalidraw vázlatodat gyűjteményekbe, bélyegképekkel és kereséssel, így a diagramok könnyen megtalálhatók, nem pedig szanaszét heverő fájlokban.
Verzióelőzmények
Minden szerkesztésről automatikusan pillanatfelvétel készül, így áttekintheti a korábbi állapotokat, és visszaállíthatja bármely rajz korábbi verzióit, ha hibák történnek.
Korlátozott hivatkozásmegosztás
Ossza meg az egyedi rajzokat hozzáférés-vezérelt linkeken keresztül, így a kollégáknak vagy érdekelt feleknek megtekintési vagy szerkesztési hozzáférést biztosít anélkül, hogy felfedné a teljes munkaterületét.
Valós idejű együttműködés
Több ember dolgozhat együtt ugyanazon a vásznon WebSocketsen keresztül, így a valós idejű ötletelés és tervezési ülések zökkenőmentesek lesznek az elosztott csapatok számára.
Rugalmas hitelesítés
Futtassa egyfelhasználós módban, vagy engedélyezze a többfelhasználós fiókokat OIDC egyszeri bejelentkezéssel, amely egyaránt alkalmas személyes használatra és nagyobb csapatok számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ExcaliDash szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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