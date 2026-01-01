A Decidim a részvételi demokrácia keretrendszere, amelyet eredetileg Barcelona városa számára fejlesztettek ki. Jelenleg több mint harminc országban használják nemzeti kormányok, regionális tanácsok, egyetemek és civil szervezetek. Segítségével online népszavazásokat, részvételi költségvetéseket, polgári gyűléseket és szakpolitikai társalkotási folyamatokat bonyolítanak le.

A Decidim saját VPS-en történő üzemeltetésével a polgári adatok, szavazási nyilvántartások és tanácskozási előzmények teljes szuverenitása alatt maradnak. Ez soha nem egy harmadik fél SaaS szolgáltatásán keresztül történik. Emellett az AGPL-3.0 licenc alatt megkapja a teljes Ruby on Rails kódbázist. Ezt bővítheti, auditálhatja és föderálhatja más Decidim példányokkal.