Telepítse a Decidim-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú részvételi demokrácia platform polgári konzultációkhoz, részvételi költségvetés-tervezéshez és közös döntéshozatalhoz.
Válasszon VPS csomagot a Decidim szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Decidim
A Decidim a részvételi demokrácia keretrendszere, amelyet eredetileg Barcelona városa számára fejlesztettek ki. Jelenleg több mint harminc országban használják nemzeti kormányok, regionális tanácsok, egyetemek és civil szervezetek. Segítségével online népszavazásokat, részvételi költségvetéseket, polgári gyűléseket és szakpolitikai társalkotási folyamatokat bonyolítanak le.
A Decidim saját VPS-en történő üzemeltetésével a polgári adatok, szavazási nyilvántartások és tanácskozási előzmények teljes szuverenitása alatt maradnak. Ez soha nem egy harmadik fél SaaS szolgáltatásán keresztül történik. Emellett az AGPL-3.0 licenc alatt megkapja a teljes Ruby on Rails kódbázist. Ezt bővítheti, auditálhatja és föderálhatja más Decidim példányokkal.
A Decidim főbb funkciói
Részvételi költségvetés
Többlépcsős költségvetési konzultációk lebonyolítása, ahol a polgárok javasolnak, támogatnak és szavaznak a közpénzek elosztásáról, beépített szavazási szabályokkal és eredményközzététellel.
Polgári gyűlések
Szervezzen meg tanácskozási folyamatokat javaslatokkal, vitákkal, találkozókkal és elszámoltathatósági nyomon követéssel, hogy minden állampolgári hozzájárulás nyomon követhető legyen az ötlettől az eredményig.
Alapvetően több bérlős
Több független részvételi teret üzemeltethet — városok, osztályok vagy szervezetek — egyetlen Decidim példányon, elkülönített tartalommal és adminisztrátorokkal.
Ellenőrizhető döntések
Minden javaslatot, szavazatot és módosítást egy átlátható idővonalon rögzítenek, amelyet a polgárok, újságírók és felügyeleti szervek bármikor megvizsgálhatnak.
Nyílt szabványok integrációja
SAML és OAuth egyszeri bejelentkezés, REST és GraphQL API-k és ActivityPub támogatás révén a Decidim integrálható a meglévő polgári identitásrendszerekkel és a szélesebb fediverse-szel.
Lokalizálva 60+ nyelven
Hajók, amelyeket kormányok és civil szervezetek számára fordítottak le világszerte, beépített eszközökkel a tartalom fordításához minden egyes részvételi térben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Decidim szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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