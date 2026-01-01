Akár 69% kedvezmény a Decidim szolgáltatásra

Telepítse a Decidim-et egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú részvételi demokrácia platform polgári konzultációkhoz, részvételi költségvetés-tervezéshez és közös döntéshozatalhoz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Decidim-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Decidim szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Decidim

A Decidim a részvételi demokrácia keretrendszere, amelyet eredetileg Barcelona városa számára fejlesztettek ki. Jelenleg több mint harminc országban használják nemzeti kormányok, regionális tanácsok, egyetemek és civil szervezetek. Segítségével online népszavazásokat, részvételi költségvetéseket, polgári gyűléseket és szakpolitikai társalkotási folyamatokat bonyolítanak le.

A Decidim saját VPS-en történő üzemeltetésével a polgári adatok, szavazási nyilvántartások és tanácskozási előzmények teljes szuverenitása alatt maradnak. Ez soha nem egy harmadik fél SaaS szolgáltatásán keresztül történik. Emellett az AGPL-3.0 licenc alatt megkapja a teljes Ruby on Rails kódbázist. Ezt bővítheti, auditálhatja és föderálhatja más Decidim példányokkal.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Decidim főbb funkciói

Részvételi költségvetés

Többlépcsős költségvetési konzultációk lebonyolítása, ahol a polgárok javasolnak, támogatnak és szavaznak a közpénzek elosztásáról, beépített szavazási szabályokkal és eredményközzététellel.

Polgári gyűlések

Szervezzen meg tanácskozási folyamatokat javaslatokkal, vitákkal, találkozókkal és elszámoltathatósági nyomon követéssel, hogy minden állampolgári hozzájárulás nyomon követhető legyen az ötlettől az eredményig.

Alapvetően több bérlős

Több független részvételi teret üzemeltethet — városok, osztályok vagy szervezetek — egyetlen Decidim példányon, elkülönített tartalommal és adminisztrátorokkal.

Ellenőrizhető döntések

Minden javaslatot, szavazatot és módosítást egy átlátható idővonalon rögzítenek, amelyet a polgárok, újságírók és felügyeleti szervek bármikor megvizsgálhatnak.

Nyílt szabványok integrációja

SAML és OAuth egyszeri bejelentkezés, REST és GraphQL API-k és ActivityPub támogatás révén a Decidim integrálható a meglévő polgári identitásrendszerekkel és a szélesebb fediverse-szel.

Lokalizálva 60+ nyelven

Hajók, amelyeket kormányok és civil szervezetek számára fordítottak le világszerte, beépített eszközökkel a tartalom fordításához minden egyes részvételi térben.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Decidim szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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