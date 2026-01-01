A Bitwarden a Bitwarden Inc. által épített és karbantartott hivatalos jelszókezelő szerver. Ez a sablon telepíti a Bitwarden lite-ot, a gyártó egykonténeres disztribúcióját, egy dedikált MariaDB adatbázissal együtt. A Bitwarden API közösségi újraimplementációival ellentétben ez ugyanazt a szerverkódot futtatja, amelyet a Bitwarden a saját ügyfeleinek szállít. Így a tároló viselkedése, a kriptográfia és a frissítési ütemezés közvetlenül a gyártótól származik.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden tárolóelemet, mellékletet és fájlt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Eközben eszközei továbbra is használják a hivatalos Bitwarden böngészőbővítményeket, asztali alkalmazásokat, mobilalkalmazásokat és a CLI-t. A Traefik automatikus Let's Encrypt tanúsítványokkal látja el a konténert, kielégítve a Bitwarden kliensek által megkövetelt HTTPS követelményt. A Bitwarden a lite verziót személyes használatra és otthoni laborokhoz ajánlja.