Telepítse a Bitwarden-t egyetlen kattintással.
Hivatalos saját üzemeltetésű Bitwarden jelszókezelő szerver, egy dedikált MariaDB adatbázis szolgáltatással párosítva.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Bitwarden
A Bitwarden a Bitwarden Inc. által épített és karbantartott hivatalos jelszókezelő szerver. Ez a sablon telepíti a Bitwarden lite-ot, a gyártó egykonténeres disztribúcióját, egy dedikált MariaDB adatbázissal együtt. A Bitwarden API közösségi újraimplementációival ellentétben ez ugyanazt a szerverkódot futtatja, amelyet a Bitwarden a saját ügyfeleinek szállít. Így a tároló viselkedése, a kriptográfia és a frissítési ütemezés közvetlenül a gyártótól származik.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden tárolóelemet, mellékletet és fájlt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tart. Eközben eszközei továbbra is használják a hivatalos Bitwarden böngészőbővítményeket, asztali alkalmazásokat, mobilalkalmazásokat és a CLI-t. A Traefik automatikus Let's Encrypt tanúsítványokkal látja el a konténert, kielégítve a Bitwarden kliensek által megkövetelt HTTPS követelményt. A Bitwarden a lite verziót személyes használatra és otthoni laborokhoz ajánlja.
A Bitwarden főbb funkciói
Hivatalos Bitwarden szerver
A Bitwarden Inc. által épített és karbantartott szerver kódot futtatja, így a biztonsági javítások és kiadások közvetlenül a szállítótól érkeznek.
Hivatalos kliens kompatibilitás
A böngészőbővítmények, asztali alkalmazások, mobilalkalmazások és a Bitwarden CLI módosítás nélkül csatlakoznak a saját szerveréhez.
Végpontok közötti titkosított széf
Az elemek titkosítódnak az eszközein egy nulltudású modell szerint, így a szerver soha nem látja a mesterjelszavát.
Szervezetek és megosztás
Megoszthatja a hitelesítő adatokat családtagokkal vagy kollégákkal szervezeteken és gyűjteményeken keresztül, felhasználónkénti hozzáférés-vezérléssel.
Opcionális vállalati szolgáltatások
Az SSO, a SCIM-provisioning és az eseménynaplózás az image részét képezi, és aktiválható, ha egy licenc megköveteli.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bitwarden szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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