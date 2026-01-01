Učinite svoj brend nezaboravnim s domenom .fun

36,99/god.0,99/1. godina
Uštedite 97%
Za prvu godinu
.fun
Nabavite besplatnu .fun domenu s premium web hostingom na 12 mjeseci.

O domeni .fun

Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .fun domene

Što je .fun domena?

Domena .fun je generički TLD osmišljen za zabavu, hobije i razigrane projekte. Otvorena je svima i često se koristi za igre, događaje, humoristične stranice i kreativne zajednice.

Za koga je namijenjena .fun domena?

Domena .fun odgovara blogovima o zabavi, zajednicama za igranje, organizatorima događaja, uslugama za zabave i kreatorima humora koji žele predstaviti razigrani sadržaj, izgraditi nezaboravne brendove i signalizirati ležerna iskustva.

Zašto odabrati .fun domenu?

Domena .fun jasno signalizira zabavan sadržaj, pomažući posjetiteljima da na prvi pogled razumiju vašu web stranicu i čineći vaše ime pamtljivijim. Podržava dosljedan brending na vašoj web stranici, e-pošti i marketinškim kanalima.

Podaci o domeni za .fun

Najviša razina
.fun
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
3 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
Premium zaštita domene
Dodatak
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €

Zašto registrirati domenu u Hostingeru?

Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti

Kako dobiti najbolje ime domene

1. Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
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.fun domena - FAQ

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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