Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .fun domene

Što je .fun domena? Domena .fun je generički TLD osmišljen za zabavu, hobije i razigrane projekte. Otvorena je svima i često se koristi za igre, događaje, humoristične stranice i kreativne zajednice.

Za koga je namijenjena .fun domena? Domena .fun odgovara blogovima o zabavi, zajednicama za igranje, organizatorima događaja, uslugama za zabave i kreatorima humora koji žele predstaviti razigrani sadržaj, izgraditi nezaboravne brendove i signalizirati ležerna iskustva.