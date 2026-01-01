Dajte svom glasu dom s domenom .blog
26,99€/god.1,99€/1. godinaZa prvu godinu
Uštedite 93%
O domeni .blog
Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .blog domene
Što je .blog domena?
Domena .blog je generički TLD stvoren za blogove i osobno ili profesionalno izdavaštvo. Otvorena je svima i široko je koriste pisci, brendovi i web stranice usmjerene na sadržaj.
Za koga je namijenjena .blog domena?
Domena .blog odgovara piscima, kreatorima sadržaja, marketinškim stručnjacima i medijskim timovima koji žele jasan dom za članke i liderske misli. Odgovara osobnim blogovima, vijestima tvrtki i nišnim izdavačkim projektima.
Zašto odabrati .blog domenu?
Domena .blog jasno signalizira web-mjesta usmjerena na sadržaj, pomažući posjetiteljima da odmah razumiju vašu web-stranicu i lako je zapamte. Pruža dosljedan, profesionalan izbor za vaše objave, adrese e-pošte i dugoročni rast brenda.
Podaci o domeni za .blog
Najviša razina
.blog
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
3 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
ICANN-ova naknada
0,17 €
Zašto registrirati domenu u Hostingeru?
Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti
Kako dobiti najbolje ime domene
1. Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
2. Neka bude kratko
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
3. Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
4. Razmislite o svojoj publici
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
5. Djelujte brzo
Istražite ostale ekstenzije domena
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.blog domena - FAQ
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.