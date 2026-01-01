Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .blog domene

Što je .blog domena? Domena .blog je generički TLD stvoren za blogove i osobno ili profesionalno izdavaštvo. Otvorena je svima i široko je koriste pisci, brendovi i web stranice usmjerene na sadržaj.

Za koga je namijenjena .blog domena? Domena .blog odgovara piscima, kreatorima sadržaja, marketinškim stručnjacima i medijskim timovima koji žele jasan dom za članke i liderske misli. Odgovara osobnim blogovima, vijestima tvrtki i nišnim izdavačkim projektima.