Pokrenite svoju aplikaciju s domenom .app
17,99€/god.8,99€/1. godinaZa prvu godinu
Uštedite 50%
O domeni .app
Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .app domene
Što je .app domena?
.app je sigurna generička domena najviše razine dizajnirana za aplikacije, razvojne programere i tehnološke projekte. HTTPS se primjenjuje prema zadanim postavkama, što je čini idealnom za web-stranice softvera, mobilnih uređaja i web-aplikacija.
Za koga je namijenjena .app domena?
.app domena idealna je za razvojne programere aplikacija, softverske startupove, SaaS proizvode i studije za mobilne igre koji žele siguran i prepoznatljiv dom za preuzimanja, ažuriranja i stranice proizvoda na različitim platformama.
Zašto odabrati .app domenu?
.app domena jasno signalizira softverski ili mobilni fokus, pomažući korisnicima da prepoznaju i vjeruju vašoj web-lokaciji. Podržava sigurne, pamtljive URL-ove i dosljedan brending na web-lokacijama, adresama e-pošte i marketinškim materijalima.
Podaci o domeni za .app
Najviša razina
.app
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
1 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €
Zašto registrirati domenu u Hostingeru?
Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti
Kako dobiti najbolje ime domene
1. Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
2. Neka bude kratko
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
3. Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
4. Razmislite o svojoj publici
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
5. Djelujte brzo
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.app domena - FAQ
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.