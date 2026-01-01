Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .app domene

Što je .app domena? .app je sigurna generička domena najviše razine dizajnirana za aplikacije, razvojne programere i tehnološke projekte. HTTPS se primjenjuje prema zadanim postavkama, što je čini idealnom za web-stranice softvera, mobilnih uređaja i web-aplikacija.

Za koga je namijenjena .app domena? .app domena idealna je za razvojne programere aplikacija, softverske startupove, SaaS proizvode i studije za mobilne igre koji žele siguran i prepoznatljiv dom za preuzimanja, ažuriranja i stranice proizvoda na različitim platformama.