Zatražite trenutnu pomoć od Hostinger Agenta, vašeg agenta za podršku umjetnoj inteligenciji
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Zašto Hostinger Agent mijenja pravila igre
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Hostinger Agent je brzo shvatio moju zabrinutost i pružio jasne, detaljne upute koje su riješile moj problem bez ikakve zbrke.
Hostinger Agent, njihova AI podrška, je izvrsna. Zapravo mi je to draže od razgovora s osobom jer se ne osjećam u žurbi.
Njihov AI asistent, Hostinger Agent, je VRLO koristan. Umjesto da me upućuje na beskrajnu dokumentaciju za pomoć, on zapravo radi stvari na mom računu. To je kao da imate mlađeg sistem administratora na pozivu.
Često postavljana pitanja o agentima Hostingera
Što je Hostinger Agent?
Hostinger Agent je Hostingerov agent za podršku s umjetnom inteligencijom – izgrađen za upravljanje vašim web stranicama i uslugama putem jednostavnog chata. Izvršava preko 500 radnji na administratorskoj razini, od migracije web stranica i stvaranja sigurnosnih kopija do upravljanja DNS zapisima i provjere zdravlja poslužitelja. Saznajte više o Hostinger Agentu.
Koje Hostinger proizvode podržava Hostinger Agent?
Hostinger Agent radi na cijelom Hostinger ekosustavu – web hosting, WordPress, VPS, alat za izradu web stranica, Hostinger AI alat za izradu web stranica, Hostinger Mail, domene i plaćanja. Što god da upravljate, Hostinger Agent je tu da vam pomogne.
Može li Hostinger Agent zapravo mijenjati moj račun ili samo odgovara na pitanja?
Oba – ali ono što Hostinger Agent izdvaja jest to što poduzima akciju. Umjesto da vas usmjerava na dokument za pomoć, Hostinger Agent povezuje domene, ažurira DNS postavke, instalira dodatke i još mnogo toga, izravno na vaš račun.
Je li Hostinger Agent dostupan na mobilnim uređajima?
Da. Hostinger Agent dostupan je gdje god pristupate Hostingeru – uključujući mobilne uređaje, pa čak i WhatsApp – tako da je trenutna pomoć uvijek dostupna samo jednom porukom, gdje god radili.
Što se događa ako Hostinger Agent ne može riješiti moj problem?
Hostinger Agent samostalno obrađuje 85% interakcija s podrškom. Za sve izvan svog djelokruga, povezuje vas s ljudskim stručnjakom tako da nikada ne ostanete bez rješenja.