Zatražite trenutnu pomoć od Hostinger Agenta, vašeg agenta za podršku umjetnoj inteligenciji

Hostinger Agent dnevno obrađuje više od 45 tisuća razgovora – upravlja uslugama, piše objave na blogu i migrira web stranice – sve putem jednostavnog razgovora.
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Zatražite trenutnu pomoć od Hostinger Agenta, vašeg agenta za podršku umjetnoj inteligenciji

Vaš prečac do rezultata

Hostinger Agent je s vama u svim Hostinger proizvodima, čak i na vašem telefonu – samo mu recite što vam treba.

Web hosting

Migrirajte web-stranicu
Ubrzaj to
Izradite sigurnosnu kopiju
Pronađite postavke u hPanelu
Upravljanje web-mjestima, bazama podataka i alatima
Web hosting

Zašto Hostinger Agent mijenja pravila igre

Više od 500 akcija, a broj raste

Hostinger Agent obavlja preko 500 radnji na administratorskoj razini, uključujući migracije web stranica, sigurnosne kopije i provjere ispravnosti poslužitelja.
Hostinger Agent obrađuje 85% interakcija s podrškom na Hostingeru, s prosječnom ocjenom zadovoljstva korisnika od 77%.
Hostinger Agent odgovara na pitanja u prosjeku za samo 9 sekundi, obavljajući posao oko 800 stručnjaka.
Hostinger Agent će nam ove godine uštedjeti više od 14 milijuna eura. To nam omogućuje da nastavimo nuditi kvalitetne usluge po nekim od najnižih cijena na tržištu.

Preferirate WhatsApp? Hostinger agent je tu

Dobijte istu pomoć s planovima, postavljanjem i rješavanjem problema, izravno u aplikaciji koju već koristite.
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Preferirate WhatsApp? Hostinger agent je tu

Pridružite se milijunima zadovoljnih klijenata

Hostinger Agent je brzo shvatio moju zabrinutost i pružio jasne, detaljne upute koje su riješile moj problem bez ikakve zbrke.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, njihova AI podrška, je izvrsna. Zapravo mi je to draže od razgovora s osobom jer se ne osjećam u žurbi.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Njihov AI asistent, Hostinger Agent, je VRLO koristan. Umjesto da me upućuje na beskrajnu dokumentaciju za pomoć, on zapravo radi stvari na mom računu. To je kao da imate mlađeg sistem administratora na pozivu.

Philip

Philip

Samo recite Hostinger agentu i smatrajte to gotovim

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Samo recite Hostinger agentu i smatrajte to gotovim

Često postavljana pitanja o agentima Hostingera

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja o našem agentu za korisničku podršku s umjetnom inteligencijom, Hostinger Agentu.

Hostinger Agent je Hostingerov agent za podršku s umjetnom inteligencijom – izgrađen za upravljanje vašim web stranicama i uslugama putem jednostavnog chata. Izvršava preko 500 radnji na administratorskoj razini, od migracije web stranica i stvaranja sigurnosnih kopija do upravljanja DNS zapisima i provjere zdravlja poslužitelja. Saznajte više o Hostinger Agentu.

Hostinger Agent radi na cijelom Hostinger ekosustavu – web hosting, WordPress, VPS, alat za izradu web stranica, Hostinger AI alat za izradu web stranica, Hostinger Mail, domene i plaćanja. Što god da upravljate, Hostinger Agent je tu da vam pomogne.

Oba – ali ono što Hostinger Agent izdvaja jest to što poduzima akciju. Umjesto da vas usmjerava na dokument za pomoć, Hostinger Agent povezuje domene, ažurira DNS postavke, instalira dodatke i još mnogo toga, izravno na vaš račun.

Da. Hostinger Agent dostupan je gdje god pristupate Hostingeru – uključujući mobilne uređaje, pa čak i WhatsApp – tako da je trenutna pomoć uvijek dostupna samo jednom porukom, gdje god radili.

Hostinger Agent samostalno obrađuje 85% interakcija s podrškom. Za sve izvan svog djelokruga, povezuje vas s ljudskim stručnjakom tako da nikada ne ostanete bez rješenja.

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